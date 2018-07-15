"Я сам буду вирішувати": Зеленський висловився про підтримку Вакарчука

Фото: Володимир Зеленський (УНІАН)

Шоумен повідомив, що його слова про Вакарчука неправильно зрозуміли

Український комік Володимир Зеленський повідомив, що його засмутила неправильна інтерпретація його слів про підтримку Святослава Вакарчука. Відповідне відео шоумен опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Володимир Зеленський постав перед шанувальниками з пластиром над оком і садном на щоці, але заспокоїв, що це сценічний грим, так як він зараз знаходиться на зйомках.

Також шоумен повідомив, що він поспішає закінчити сьогодні роботу раніше, щоб привітати свою дочку з днем народження. Дочці коміка виповнилося 14 років.

Потім Володимир Зеленський розповів, що його дуже засмутили ЗМІ, які неправильно зрозуміли його слова про підтримку Святослава Вакарчука.

"Все було б добре в цей день, але мені трохи зіпсували настрій різні інтернет-видання та газети, які надрукували, що Зеленський несподівано підтримав Славу Вакарчука і сказав, що сам не йде в президенти. Це дійсно правда і це було несподівано, несподівано навіть для мене. Ну, по-перше, мені здається, що хлопець він міцний, і як-то сам може підтримати своє тіло і моя допомога йому не потрібна. А по-друге, мені здавалося, що в нашій країні потрібно підтримувати старих і дітей, всіх дітей. А всі інші можуть, як мені здається, своїми ніжками", - повідомив Володимир Зеленський і додав, що він буде вирішувати сам, кого і як підтримувати.

"І надалі, я своїми ніжками буду ходити туди, куди мені хочеться. І сам буду вирішувати, у чому я беру участь, в чому не беру участь і кого я підтримую", - зазначив шоумен.

До речі, Володимир Зеленський розповів про наболіле.

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