"Я щасливий": Олег Винник готує сюрприз для "вовчиць"

Олег Винник (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

25 липня в київському Ботанічному саду відбудеться грандіозний концерт

Спеціально для грандіозного безкоштовного шоу "З Днем народження, Україно!", яке відбудеться 25 липня в Ботанічному саду імені Миколи Гришка, відомий український співак Олег Винник готує яскравий сюрприз.

Відео: РБК-Україна

Так, гості масштабного шоу першими почують нову пісню Винника, яку він створив спеціально до Дня незалежності.

"Я щасливий, що у мене є можливість презентувати пісню про нашу прекрасну країну саме до цього національного свята", - зізнається співак.

Олег Винник (фото: прес-служба каналу "Україна")

Додамо, що також на сцені святкового шоу каналу "Україна" виступлять найпопулярніші українські артисти: Тіна Кароль, THE HARDKISS, Оля Полякова, Макс Барських, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергій Бабкін, гурти "НеАнгели" і "ТІК", TARABAROVA, "Антитіла", KADNAY.

Нагадаємо, на відкритому майданчику в Києві зіркові артисти виконають найвідоміші пісні українських авторів, які заклали основу нашої естради й стали беззаперечними хітами свого часу. Також зі сцени грандіозного шоу лунатимуть сучасні хіти, які є символом нинішньої України і прославляють її на світових сценах.

Грандіозне шоу "З Днем народження, Україно!" відбудеться 25 липня в Ботанічному саду імені Миколи Гришка. Вхід на концерт безкоштовний. Початок о 20:00.

Телевізійну версію шоу глядачі каналу "Україна" побачать 24 серпня в рамках святкового ефіру, присвяченого Дню незалежності України.

Раніше Styler писав про те, що Тіна Кароль представить попурі українських хітів у масштабному шоу каналу "Україна".