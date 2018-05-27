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"Я був щасливий як дитина": Винник розповів про те, як озвучував мультфільм "Зачарований принц"

STYLERЗірки        27.05.2018 - 20:55
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Співак зізнався, що закохався під час роботи

Популярний український співак Олег Винник розповів про те, як відбувалася робота над озвученням мультфільму "Зачарований принц". З чим артистові довелося зіткнутися під час цієї роботи і що стало найважчим у цьому проекті, Олег Винник розповів в інтерв'ю Катерині Осадчій для передачі "Світське життя".

Український співак зізнався, що для того, щоб підготуватися до роботи, йому доводилося рано вставати і йти в спортзал.

"Треба було рано вставати, йти в спортзал, а я не дуже люблю рано ходити в спортзал. Ми починали день десь в 9-10 ранку і голос повинен був звучати. Розспівуватися вранці я не буду в квартирі, тому що дехто ще спить в цей час, а спортзал робить свою справу. І після спортзалу приходиш і голос майже розігрітий. Минуло 5-10 хвилин і, наскільки я зрадів, наскільки занурився, наскільки закохався в ту принцесу. Я був щасливий як дитина", - зазначив співак.

Крім того, артист повідомив, що робота над озвученням була нелегкою і робочий день тривав по 8-9 годин.

"Це було дуже важко, ми працювали по 8-9 годин на день. І всі професіонали були здивовані, що у мене досвіду немає, а ми за три дні все зробили. Я під кінець навіть не хотів, щоб воно закінчувалося", - зазначив співак і додав, що мультфільм "Зачарований принц" - це перша робота в такому жанрі.

"Пропонували різне, а коли вже запропонували цього принца, то який вже акваріум або зоопарк, якщо принца отримав. Принц не може бути рибкою, або якимось коником" - пожартував артист.

Олег Винник записав ліричний саундтрек "Дай мені помріяти" до мультфільму, в якому артист з'явився в образі принца. Але на сцені глядачі не зможуть побачити Олега Винника в образі принца.

"Не потрібно принца Олега на сцені. Там потрібно потіти, а принци не потіють",- з гумором відповів артист.

Відео: Олег Винник ("Світське життя")

До речі, фанати Винника впевнені, що у співака цілюще голос.

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Відео: video.rbc.ua

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Теги: Зірки, співак, Олег Винник
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