"Я був щасливий як дитина": Винник розповів про те, як озвучував мультфільм "Зачарований принц"

Співак зізнався, що закохався під час роботи

Популярний український співак Олег Винник розповів про те, як відбувалася робота над озвученням мультфільму "Зачарований принц". З чим артистові довелося зіткнутися під час цієї роботи і що стало найважчим у цьому проекті, Олег Винник розповів в інтерв'ю Катерині Осадчій для передачі "Світське життя".

Український співак зізнався, що для того, щоб підготуватися до роботи, йому доводилося рано вставати і йти в спортзал.

"Треба було рано вставати, йти в спортзал, а я не дуже люблю рано ходити в спортзал. Ми починали день десь в 9-10 ранку і голос повинен був звучати. Розспівуватися вранці я не буду в квартирі, тому що дехто ще спить в цей час, а спортзал робить свою справу. І після спортзалу приходиш і голос майже розігрітий. Минуло 5-10 хвилин і, наскільки я зрадів, наскільки занурився, наскільки закохався в ту принцесу. Я був щасливий як дитина", - зазначив співак.

Крім того, артист повідомив, що робота над озвученням була нелегкою і робочий день тривав по 8-9 годин.

"Це було дуже важко, ми працювали по 8-9 годин на день. І всі професіонали були здивовані, що у мене досвіду немає, а ми за три дні все зробили. Я під кінець навіть не хотів, щоб воно закінчувалося", - зазначив співак і додав, що мультфільм "Зачарований принц" - це перша робота в такому жанрі.

"Пропонували різне, а коли вже запропонували цього принца, то який вже акваріум або зоопарк, якщо принца отримав. Принц не може бути рибкою, або якимось коником" - пожартував артист.

Олег Винник записав ліричний саундтрек "Дай мені помріяти" до мультфільму, в якому артист з'явився в образі принца. Але на сцені глядачі не зможуть побачити Олега Винника в образі принца.

"Не потрібно принца Олега на сцені. Там потрібно потіти, а принци не потіють",- з гумором відповів артист.

Відео: Олег Винник ("Світське життя")

До речі, фанати Винника впевнені, що у співака цілюще голос.

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Відео: video.rbc.ua