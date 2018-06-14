"Я зробив це безкоштовно": Роббі Вільямс показав середній палець на ЧС-2018 (відео)

Артист прибув до Росії на церемонію відкриття чемпіонату

Відомий британський співак Роббі Вільямс показав середній палець під час виступу на церемонії відкриття ЧС-2018 в Росії.

И ещё раз средний палец от Робби Уильямса на церемонии открытия ЧМ-2018 pic.twitter.com/Uus6AAJ1Cm — Snob (@snob_project) 14 червня 2018 р.







Відео: Роббі Вільямс показав середній палець (twitter.com/snob_project)

"Роббі Вільямс заспівав на церемонії відкриття ЧС-2018" я зробив це безкоштовно "і показав" фак "в камеру", - пише "Лентач" в Twitter.

Скріншот поста (twitter.com/oldLentach)

"Привіт росіянам з ЧС-2018: співак Роббі Вільямс, запрошений на концерт з нагоди відкриття, в прямій трансляції привітав росіян непристойним жестом. Ну, він просто дотримувався місцевих традицій: саме це росіяни і повинні спостерігати 24 години на добу", - написав політолог Олексій Голобуцький в Teleram-каналі.

Скріншот поста (t.me/allgolobutsky)

Раніше Роббі Вільямс зазнав чергової порції критики за поїздку на ЧС-2018.

"Є багато можливостей для Роббі Вільямса заробити гроші, але він продав душу диктатору. Ганьба тобі. Це повідомлення від імені Сергія Магницького, Бориса Нємцова, Анни Політковської, Наталії Естрімовой, жертв МН 17, 10 000 мертвих українських солдатів.." - наводить слова британського фінансиста Вільяма Браудера видання.

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