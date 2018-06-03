"Я сидів за підвіконням": Ріапобой розповів про цькування в школі

Дмитро Шуров розповів про неприємні інциденти під час навчання

Лідер популярної української групи Ріапобой дав відверте інтерв'ю "Світському життю", в якому поділився спогадами про шкільні роки.

Артист, який не так давно випустив кліп про цькування в школі на пісню "Все, що тобі не вбиває", поділився, що сам був "білою вороною" під час навчання.

"Коли ми переїхали в інший район в Вінниці, я пішов в іншу школу. Вона була переповнена, тому в класі не залишилося вільних місць, і мене посадили за підвіконня. Я сидів за підвіконням і вже в принципі був білою вороною, всі сміялися. Я застудився, пропустив два тижні, повернувся, а на моєму місці за підвіконням вже сидить інша дитина і для мене місця взагалі немає. Мене посадили за вчительський стіл. Я сидів, а вчителька стояла наді мною весь час і я писав тремтячими руками, всі реготали", - розповів Дмитро.

Крім того, артист зазначив, що тоді він ще не був боксером, а займався бальними танцями, музикою.

"Це було не круто в цій школі, абсолютно, був певний культ фізичної сили. Я витримав одну чверть і сказав "поки" всій цій системі, перейшов в іншу школу і там у мене була зовсім інша ситуація. Я знайшов друзів, я був "Містер школа", - додав Шуров.

На питання, чи немає таких проблем у його 14-річного сина Лева, Дмитро зізнався, що син неохоче розповідає щось.

"Йому зараз 14 років і це такий вік, коли треба з нього прямо витягати інформацію. Ми з ним їдемо в студію, спочатку ми граємо на інструментах десь півгодини, потім граємо в баскетбол, потім в шахи, потім сидимо щось п'ємо, тобто дві години триває прелюдія до менткам. І вже потім я якимись там шляхами починаю впізнавати якісь речі. Але це в цьому віці дуже важливо", - розповів музикант.

Раніше Pianoboy висловився про українців.