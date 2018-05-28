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"Я став заручником своєї совісті": Хливнюк розповів, чому не виступає в Росії

STYLERЗірки        28.05.2018 - 17:47
Фото: Андрій Хливнюк (РБК-Україна)
Фото: Андрій Хливнюк (РБК-Україна)

Артист зазначив, що дуже скучив за своєю російською публікою

Лідер української популярної групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк розповів, чому не виступає в Росії. Про це він повідомив в ексклюзивному інтерв'ю для Styler.

Артист зазначив, що дуже скучив за своєю російській публіці.

"Дуже скучив, аж до сверблячки в кістках! Я так скучив за своїм людям там! І мені так прикро, що між нашими країнами йде війна. Так сталося, але я дуже сумую за тим, кого я там знав і кого дуже люблю зараз", - говорить Хливнюк.

Артист підкреслив, що фактично став заручником своєї ж совісті, заручником "кривавих дій узурпаторів влади в Росії".

Фото: Андрій Хливнюк (РБК-Україна)

Андрій каже, що не знає, що було б, якщо він все ж виступив в РФ. Він припускає, що концерт скасували б, або ніхто б не прийшов.

"Ну, чи прийшли б усі. Я не знаю, як було б. Взагалі громадська думка про відомих людей – це завжди щось гостре. Гостра любов або гостра нелюбов. Тут мені хочеться процитувати Ганді. Він говорив про політику, але це підходить і для медіа теж. Він говорив: "Спочатку тебе не помічають, потім над тобою сміються, потім з тобою намагаються боротися. Потім тебе люблять, а потім – все спочатку", - сказав артист.

Фото: Андрій Хливнюк (прес-служба)

Хливнюк нарікає, що через відмову виступати в Росії він втратив частину своїх слухачів. Музикант каже, що зараз у нього все пішло "наперекосяк".

"На концерті люди хочуть відпочивати. А артист в розумінні публіки – це чувак, який повинен співати щось класне, веселе, популярний. Його повинні показувати по телебаченню. Ти збираєшся на концерт, а тут раптом тобі кажуть: "ти і тут думай, аналізуй, ти і тут серйозним будь". А слухач каже: "я не хочу бути серйозним, я хочу на концерт піти з дівчиною, відпочити, послухати пісню про кохання". А тут людині розповідають про серйозні речі, висловлюють позицію і вимагають таку ж позицію від людини. Але це не має ніякого відношення до шоу-бізнесу", - підсумував Хливнюк.

Раніше Андрій Хливнюк розповів, чи збирається йти в політику.

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Теги: Андрій Хливнюк, Бумбокс
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