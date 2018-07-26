"Я, ти, він, вона": на зйомках у Зеленського з'явився знаменитий співак (фото)

Фото: Володимир Зеленський (instagram.com/kvartal95official)

Артиста помітили на знімальному майданчику

На знімальному майданчику комедійного фільму від гумористичної студії "Квартал 95" "засвітився" відомий співак. Відповідне фото було опубліковано на сторінці студії в соціальній мережі Instagram.

На фото можна помітити співака Сергія Бабкіна, який їде в машині.

"А ми продовжуємо збирати на знімальному майданчику нашої романтичної комедії крутих артистів! Сергій Бабкін, наприклад, з'явиться на екрані в дуже незвичайному для себе образі..." - сказано в підписі до знімка.

Скріншот поста (instagram.com/kvartal95official)

Яка саме роль дісталася Сергію Бабкіну, поки не повідомляється.

Раніше Сергій Бабкін розповів деталі свого грандіозного туру.

Тур почнеться в другій половині листопада, триватиме більше трьох місяців і закінчиться в лютому 2019 року. За цей час Бабкін відвідає 24 міста.

До цього в мережі з'явилися пристрасні фото Сергія та Сніжани Бабкіних в ліжку.

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