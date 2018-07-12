"Я б з розуму зійшла": Ольга Сумська шокувала шанувальників страшними кадрами

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Актриса опублікувала несподіване відео

Відома українська актриса і телеведуча Ольга Сумська опублікувала новий пост на сторінці в Instagram, яким налякала своїх шанувальників.

Артистка виклала в мережу відео, на якому можна побачити один з процесів роботи гримерів.

"Проба гриму", - підписала публікацію зірка.

Публікація від Ольга Сумська (@olgasumska) 11 Лип 2018 в 9:23 PDT

Відео: проби гриму (instagram.com/olgasumska)

Фанатів побачене вразило, вони вже точно не очікували таке побачити.

"Я б такого не витримала! Респект всім акторам! Завжди розуміла, що акторство - це пекельна праця. Ольга, Ви нас (шанувальників) не перестаєте дивувати. Велика Вам подяка за відкритість та щирість", - написала одна з користувачів мережі.

"Я б точно уписялась від страху, ну або панічна атака почалася, я навіть уявити собі таке боюся", - йдеться в іншому коментарі.

"Я б з розуму зійшла", - прокоментувала прихильниця.

"Кошмар!", "Який жах!", "Ого, несподіване видовище", "Як вам не було страшно так сидіти", - написали фоловери.

Скріншоти коментарів (instagram.com/olgasumska)

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська відсвяткувала перший день народження внучки. Дату народження поки єдиної внучки 51-річної актриси сім'я тримає в секреті. Відомо, що батьком дівчинки є російський актор Володимир Яглич.

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