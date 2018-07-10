"Я дзвонив їй перед її смертю": Винник розповів про свою покійну матір

Фото: Олег Винник (РБК-Україна)

Відомий співак поділився спогадами про те, як дізнався про смерть рідної людини

Популярний український співак Олег Винник розповів про свою покойномй матері. Артист зізнався в інтерв'ю журналу "Отдохни", що провів концерт в Тернополі, коли вже знав про втрату.

"Я дзвонив їй перед її смертю, але вона не брала трубку, телефонував рідним... вже майже доїхали до Тернополя, я заснув в автобусі, був дуже втомлений, і в цей час моя команда вже знала, що мама померла, родичі їм вже передзвонили. Бусик зупинили, і всі чекали мого рішення - скажу я розгорнути автобус і їхати назад, чи все ж дам концерт. І я виконав волю матері. Хто б мені що не говорив, я впевнений, що це було правильне рішення", - розповів Олег Винник.

Олег Винник на обкладинці журналу "Відпочинь"

Співак зазначив, що мама пишалася ним за життя і зараз пишається з небес".

"Що ви відчували в той момент? Словами це передати неможливо. Жахливо, якщо, навпаки, батьки ховають дітей", - додав артист.

Раніше Олег Винник озвучив свою мрію.

В інтерв'ю журналу "Отдохни", героєм обкладинки якого став секс-символ української естради, він зізнався, що мріє "побудувати будинок, з озером з коропами, і щоб верба біля нього".

"Щоб там можна було сидіти з вудкою... І щоб це було в Україні! Може це банально, але це моя мрія", - розповів співак, який збирає стадіони.

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