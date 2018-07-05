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"Яскравий, літній хіт": MOZGI випустили новий кліп з дівчатами в бікіні та тверком

STYLERЗірки        05.07.2018 - 18:01
Скріншот кліпу (youtube.com/MOZGI)
Скріншот кліпу (youtube.com/MOZGI)

Популярна група презентувала яскравий кліп

Сьогодні, 5 липня, вийшов новий кліп популярної української групи MOZGI на пісню "Пляжний мокрий движ" на офіційному каналі в YouTube.

Зйомки жаркого відео проходили на даху City Beach Club за участі півсотні дівчат. У кліпі багато гарячих танців, дівчат і сонця.

Кліп знімали цілих два дні. Умови зйомки були досить екстремальними: артисти мерзли від холоду і часто виходила з ладу техніка.

 

Скріншоти кліпу (youtube.com/MOZGI)

Користувачі неоднозначно відреагували на відео. Багатьом кліп дуже сподобався.

"Ура! Дочекалися", "Як же це круто", "Крутий, річний, яскравий хіт", "Те, що треба на літо", "У мене немає слів, так тримати!" - написали користувачі мережі.

Скріншоти коментарів (youtube.com/MOZGI)

Але знайшлися і ті, кому відео не довелося по душі.

"Тупо порнографія, а не кліп, і текст дебільний. Загалом, для стада..,", "Перша пісня від Мізків, яка не вкачала", "Трек не валить. Раніше у Мозгорв треки були чіткі", - прокоментували ті, хто розкритикував кліп.

 

Скріншоти коментарів (youtube.com/MOZGI)

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Теги: Потап, кліп, відео
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