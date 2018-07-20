"Спідницю забула": Каменських вразила відвертим образом на фестивалі (фото)

Співачка вибрала для заходу яскраве вбрання
Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, і часто виступає в Росії, вирушила в Юрмалу на музичний фестиваль радянської та латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Про це виконавиця розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де поділилася закулісним знімком.
В Instagram Stories співачка опублікувала відео репетиції, на якому вона виконує україномовну пісню "Тримай". Також зірка показала, в якому вигляді з'явилася на церемонії відкриття.
"It was awesome #laima rendezvous jūrmala 2018", - написала зірка.
Каменських обрала для заходу відверте вбрання. Зірка одягнула напівпрозору чорну блузку в червоний і жовтий "горошок", ультракороткі чорні шорти, з-під яких не важко розгледіти сідниці Каменських.
Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)
Знімок зірки прокоментували в мережі:
"Ти найкрасивіша".
"О! Той самий образ "забула одягнути спідницю".
"Ох вже ці жінки, іноді впадають у такі крайнощі".
"Фото плану "Сфоткай типо я сама фарбуюся".
"Ох вже ці губки".
"Бомбезна".
"Красуня".
"Чарівна".
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Раніше повідомлялося, що українські зірки засвітилися на фестивалі Лайми Вайкуле.
На відкритті заходу Настя Каменських зустрілася зі скандальною Лолітою. Співачки обнімалися.
Що ви не знали про NК? (відео: STYLER.rbc.ua)