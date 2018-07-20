"Спідницю забула": Каменських вразила відвертим образом на фестивалі (фото)

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка вибрала для заходу яскраве вбрання

Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, і часто виступає в Росії, вирушила в Юрмалу на музичний фестиваль радянської та латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву". Про це виконавиця розповіла на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де поділилася закулісним знімком.

В Instagram Stories співачка опублікувала відео репетиції, на якому вона виконує україномовну пісню "Тримай". Також зірка показала, в якому вигляді з'явилася на церемонії відкриття.

"It was awesome #laima rendezvous jūrmala 2018", - написала зірка.

Каменських обрала для заходу відверте вбрання. Зірка одягнула напівпрозору чорну блузку в червоний і жовтий "горошок", ультракороткі чорні шорти, з-під яких не важко розгледіти сідниці Каменських.

Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Знімок зірки прокоментували в мережі:

"Ти найкрасивіша".

"О! Той самий образ "забула одягнути спідницю".

"Ох вже ці жінки, іноді впадають у такі крайнощі".

"Фото плану "Сфоткай типо я сама фарбуюся".

"Ох вже ці губки".

"Бомбезна".

"Красуня".

"Чарівна".

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше повідомлялося, що українські зірки засвітилися на фестивалі Лайми Вайкуле.

На відкритті заходу Настя Каменських зустрілася зі скандальною Лолітою. Співачки обнімалися.

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