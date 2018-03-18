Юлія Думанська розповіла про своє цікаве положення

Співачка сказала, кого вони чекають

Українська співачка Юлія Думанська вагітна первістком. Про своє цікаве положення, про чоловіка, бізнесмена та депутата Львівської міської ради співачка розповіла в інтерв'ю Катерині Осадчій для передачі "Світське життя".

Молода українська співачка Юлія Думанська, яка вийшла заміж в День всіх закоханих, вагітна першою дитиною. Свій вже кругленький животик співачка показала на відкритті нового ресторану свого чоловіка, бізнесмена та депутата Львівської міської ради Григорія Козловського.

Для Юлії шлюб з Григорієм Козловським – перший, а от у бізнесмена за плечима вже є попередній шлюб і троє дочок.

За словами Юлії Думанської, вони очікують дівчинку, так як вважає, що у її чоловіка вони виходять добре.

"Хто народиться? Наш тато каже, що він як художник і у нього дуже добре виходять дочки, тому чекаємо ще одну дочку", - сказала Думанська.

Чоловік співачки зазначає, що для того, щоб народилася дівчинка, потрібно вкладати багато часу, зусиль і любові.

"Кажуть, щоб народжувалися дівчатка, потрібно більше часу, зусиль і любові. Любові і часу ми доклали багато, сподіваємося, що це буде дочка", - додав Григорій Козловський.

Розповіла пара і про своє весілля. За словами закоханих, свято було тихим і скромним.

"Дуже скромне було весілля, дуже тихе. Вісім чоловік, без музики, без артистів", - сказав чоловік Юлії. А Думанська додала, що їх сім'я дотримується традиції.

"Зараз піст, а ми дотримуємося традиції, особливо тато в нашій сім'ї", - додала артистка.

Відео: Юлія Думанська та Григорій Козловський ("Світське життя")

Нагадаємо, бізнесмен і депутат Львівської обласної ради Григорій Козловський відкрив у Львові елітний 5-поверховий ресторан з акулами, яких спеціально привезли з Амстердама.

До речі, у День святого Валентина: українська співачка вийшла заміж за депутата.

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