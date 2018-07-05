"Закушувала губи": Надія Мейхер поділилася "рецептом краси" від своєї бабусі

Колишня учасниця популярного дуету "ВІА Гра" опублікувала своє дитяче фото та поділилася дитячими спогадами

Відома ведуча і екс-солістка групи "ВІА Гра" Надія Мейхер опублікувала на своїй Instagram-сторінці чергове фото з свого домашнього архіву. Також співачка поділилася з підписниками своїм зворушливими дитячим спогадом про бабусю.

Фото: маленька Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Співачка згадує, як бабуся радила їй в дитинстві "закушувати губи", щоб вони не виросли великими. За словами її бабусі Євгенії, великі губи в той час були зовсім не модними, та й не вважалися ознакою краси.

Надія зазначила, що якийсь час вірила цій "гіпотезі" і слідувала дбайливій пораді бабусі. Все ж співачка іронічно додала: "Як бачите, це не допомогло".

Нижче екс-солістка "ВІА Гри" подякувала бабусі за теплі дитячі спогади, за любов і турботу, а також побажала їй довгого життя.

Крім цього, вона закликала своїх прихильників берегти свою унікальність і природні дані, і не забувати про своїх рідних і близьких людей.

Скріншот поста (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальники зірки у відповідь на її публікацію в коментарях поділилися своїми спогадами з дитинства та побажали її бабусі міцного здоров'я.

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyameiher)

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

До речі, раніше екс-"ВІА Гра" показала, як виглядала в 16 років.

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