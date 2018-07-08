"Заручники трендів": Фреймут скопіювала вбрання відомої українки (фото)

Телеведуча намагалася викликати захват публіки

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут скопіювала модний наряд популярної співачки Ані Лорак. Про це повідомила Тетяна Клименко, передає "Viva".

"Не секрет, що практично всі знаменитості - заручники трендів. Для того, щоб бути на вершині їм важливо відповідати модним віянням і вибирати наряди, які викличуть захоплення у публіки. Останнім часом все більше зірок вибирають для виходу в світ, зйомки або концерту вбрання з сяючих матеріалів або ж прикрашені стразами. Саме в таких сукнях ми бачили Ані Лорак. А тепер в подібному образі з'явилася Ольга Фреймут", - сказала вона.

Фото: наряд Ольги Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Так, опублікованому знімку Фреймут позує в міді-сукня вільного крою, зробленому з сяючого матеріалу.

"Багатьом шанувальникам наряд Фреймут здався дуже схожим на той, в якому не так давно блищала Лорак", - підкреслила Клименко.

Фото: вбрання Ані Лорак (instagram.com/freimutolia)

До речі, відома українська телеведуча Ольга Фреймут анонсувала вихід свого нового шоу. У ньому вона приходить до своїх хейтерів, щоб поговорити і дізнатися, чи зможуть вони сказати в обличчя, що писали в соцмережах.

Відео з анонсом телезірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У короткому епізоді ролику показана ситуація, де Фреймут прийшла на робоче місце однієї з дівчат в аптеку і запитала, чи правда те, що вважає її "к*нченою". Прем'єра шоу відбудеться в кінці літа 2018 року.

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