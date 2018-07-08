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"Заручники трендів": Фреймут скопіювала вбрання відомої українки (фото)

STYLERЗірки        08.07.2018 - 17:12
Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimut)
Фото: Ольга Фреймут (facebook.com/OlgaFreimut)

Телеведуча намагалася викликати захват публіки

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут скопіювала модний наряд популярної співачки Ані Лорак. Про це повідомила Тетяна Клименко, передає "Viva".

"Не секрет, що практично всі знаменитості - заручники трендів. Для того, щоб бути на вершині їм важливо відповідати модним віянням і вибирати наряди, які викличуть захоплення у публіки. Останнім часом все більше зірок вибирають для виходу в світ, зйомки або концерту вбрання з сяючих матеріалів або ж прикрашені стразами. Саме в таких сукнях ми бачили Ані Лорак. А тепер в подібному образі з'явилася Ольга Фреймут", - сказала вона.

Фото: наряд Ольги Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Так, опублікованому знімку Фреймут позує в міді-сукня вільного крою, зробленому з сяючого матеріалу.

"Багатьом шанувальникам наряд Фреймут здався дуже схожим на той, в якому не так давно блищала Лорак", - підкреслила Клименко.

Фото: вбрання Ані Лорак (instagram.com/freimutolia)

До речі, відома українська телеведуча Ольга Фреймут анонсувала вихід свого нового шоу. У ньому вона приходить до своїх хейтерів, щоб поговорити і дізнатися, чи зможуть вони сказати в обличчя, що писали в соцмережах.

Відео з анонсом телезірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У короткому епізоді ролику показана ситуація, де Фреймут прийшла на робоче місце однієї з дівчат в аптеку і запитала, чи правда те, що вважає її "к*нченою". Прем'єра шоу відбудеться в кінці літа 2018 року.

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Теги: Ані Лорак, наряд, Ольга Фреймут
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