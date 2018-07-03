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"Запам'ятають скандалісткою": Даша Астаф'єва розповіла про вихід з гурту NikitA

STYLERЗірки        03.07.2018 - 13:23
Фото: Даша Астаф'єва (facebook.com_da.astaffieva)
Фото: Даша Астаф'єва (facebook.com_da.astaffieva)

Зірка поділилася спогадами про те, як покинула колектив

Українська співачка Даша Астаф'єва розповіла подробиці про свій вихід з гурту NikitA. Її рішення покинути колектив сприйняли вороже. Про це зірка розповіла в інтерв'ю виданню "КП України".

Астаф'єва пішла з групи у вересні 2017 року. В колективі вона співала 10 років, але формат співпраці перестав влаштовувати її.

"Ми багато працювали з продюсером гурту Nikita Юрієм Нікітіним. Мій контракт достроково закінчився у вересні 2017 року. Я вважаю, що надалі сама принесу собі велику користь у своїй творчій діяльності. Я пішла не без конфліктів. Швидше за все, вони запам'ятають мене скандалісткою і дурепою. Але мені все одно", - зазначила Астаф'єва.

Співачка додала, що вдячна співробітникам продюсерського центру Юрія Нікітіна Mamamusic, незважаючи на скандали і сварки.

"Той формат співпраці, який пропонує Mamamusic, мені вже не підходить. Тому що все вирішувалося за мене. А мені подобається самій приймати рішення, боротися з перешкодами і осягати нові вершини. Зараз я вчуся заново, вчуся працювати разом з командою, відкривати в собі нові сторони, радитися, довіряти", - розповіла зірка.

Раніше Даша Астаф'єва поділилася рідкісним фото зі своїм коханим.

Зазначимо, що наречений Астаф'євої – бізнесмен Артем Кім – в 2017 році опинився в епіцентрі корупційного скандалу. Кім підозрюється в розкраданні державних коштів на суму близько 27 млн грн. Справа пов'язана з тендером на закупівлю техніки на Південноукраїнську атомну станцію і розслідується воно ще з 2012 року. Тоді Кіма назвали одним із співорганізаторів незаконного тендеру.

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Теги: Даша Астаф'єва
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