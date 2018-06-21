Застукав з іншим чоловіком: стало відомо про причини розлучення Шнурова і Матильди

У мережі поширюються різні версії причин гучного розлучення

Стало відомо, що ж стало причиною розлучення лідера групи "Ленінград" Сергія Шнурова з його дружиною Матільдою (справжнє ім'я - Олена Мозгова). Про це повідомляє "Комсомольская правда" з посиланням на власні джерела.

Так за однією з версій Шнурів кинув Матильду з-за її зловживання зеленим змієм. Також співакові не подобався спосіб життя дівчина, її темперамент і поведінка.

"Шнурів - джентльмен. Навмисно так красиво все представив публіці: мовляв, кидає його вона. Однак пішов він, а не вона. Причому пішов не конкретно до когось. Зради у нього траплялися, як грип, але це не причина розставання. Просто він втомився від домашніх скандалів і конфліктів. Матильда досить темпераментно з'ясовує стосунки. А Сергію вистачає емоцій на сцені. Вдома йому хочеться відпочивати... Ще й такий момент. Матильда - тусовщиця. Стала пропадати, могла додому не прийти. Подумала, що якщо він собі дозволяє загули, то і вона буде платити тією ж монетою. Йому в помсту почала погулювати", - наводять у виданні слова людини з близького оточення музиканта.

Фото: Сергій Шнуров (facebook.com Сергій Шнуров)

Також у виданні додали, що Матильда змінила Шнурову, і Сергій застав її з іншим чоловіком на "гарячому".

"Доброзичливці повідомили Шнурову, з ким вона і де. Вирішив перевірити, приїхав у вказане місце, здається, в готель. Ну і застав. При цьому дружина заявила: мовляв, ти мені не доповідає, з ким живеш, ось і мене не контролюй. Він відвіз її додому. До речі, чоловік, з яким вона проводила час, був їхнім спільним знайомим", - пишуть у виданні.

Джерело також припустив, що не виключено, що всі ці чутки про розлучення – рекламний трюк.

"Не виключаю, що цей фейк з розлученням запустив сам Шнурів і після чемпіонату з футболу оголосить, що помирилися: білий теплохід, Крим і все таке. Такий поворот не виключаю!" – відзначили в ЗМІ.

Раніше Сергій Шнуров зізнався, що послужило причиною його розлучення з дружиною Матільдою. Він зазначив, що за останній рік вони пережили стільки різних моментів, що "можна написати книгу".

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