Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Застукав з іншим чоловіком: стало відомо про причини розлучення Шнурова і Матильди

STYLERЗірки        21.06.2018 - 19:44
Фото: Матильда і Шнурів (скріншот з youtube)
Фото: Матильда і Шнурів (скріншот з youtube)

У мережі поширюються різні версії причин гучного розлучення

Стало відомо, що ж стало причиною розлучення лідера групи "Ленінград" Сергія Шнурова з його дружиною Матільдою (справжнє ім'я - Олена Мозгова). Про це повідомляє "Комсомольская правда" з посиланням на власні джерела.

Так за однією з версій Шнурів кинув Матильду з-за її зловживання зеленим змієм. Також співакові не подобався спосіб життя дівчина, її темперамент і поведінка.

"Шнурів - джентльмен. Навмисно так красиво все представив публіці: мовляв, кидає його вона. Однак пішов він, а не вона. Причому пішов не конкретно до когось. Зради у нього траплялися, як грип, але це не причина розставання. Просто він втомився від домашніх скандалів і конфліктів. Матильда досить темпераментно з'ясовує стосунки. А Сергію вистачає емоцій на сцені. Вдома йому хочеться відпочивати... Ще й такий момент. Матильда - тусовщиця. Стала пропадати, могла додому не прийти. Подумала, що якщо він собі дозволяє загули, то і вона буде платити тією ж монетою. Йому в помсту почала погулювати", - наводять у виданні слова людини з близького оточення музиканта.

Фото: Сергій Шнуров (facebook.com Сергій Шнуров)

Також у виданні додали, що Матильда змінила Шнурову, і Сергій застав її з іншим чоловіком на "гарячому".

"Доброзичливці повідомили Шнурову, з ким вона і де. Вирішив перевірити, приїхав у вказане місце, здається, в готель. Ну і застав. При цьому дружина заявила: мовляв, ти мені не доповідає, з ким живеш, ось і мене не контролюй. Він відвіз її додому. До речі, чоловік, з яким вона проводила час, був їхнім спільним знайомим", - пишуть у виданні.

Джерело також припустив, що не виключено, що всі ці чутки про розлучення – рекламний трюк.

"Не виключаю, що цей фейк з розлученням запустив сам Шнурів і після чемпіонату з футболу оголосить, що помирилися: білий теплохід, Крим і все таке. Такий поворот не виключаю!" – відзначили в ЗМІ.

Раніше Сергій Шнуров зізнався, що послужило причиною його розлучення з дружиною Матільдою. Він зазначив, що за останній рік вони пережили стільки різних моментів, що "можна написати книгу".

Що ви не знали про спокусливою екс-солістці гурту NikitA

"Стосується кожного...": вірш Сергія Шнурова про розлучення викликав фурор в мережі "Це маленька смерть": в мережі відреагували на заяву Матильди Шнурової про розлучення
Теги: Сергій Шнуров, розлучення, российские артисты
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся