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"Тут пахне щастям": Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян вдруге одружилися в Таїланді

STYLERЗірки        26.03.2018 - 12:58
Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян
Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян

Шлюбна царемонія проходила українською мовою

Зіркова пара Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян одружилися вдруге в Таїланді. Після першої шлюбної церемонії, що відбулася в червні минулого року, молодята не мали можливості поїхати в медовий місяць, тому вирішили надолужити це зараз.

У Таїланді щойно відкрився сезон, тож Тоня й Арсен відбули в романтичну подорож у цю екзотичну країну. Шлюбна царемонія проходила українською мовою на морському узбережжі острова Ко Чанг (Острів Слона). Молодят супроводжували друзі та колеги.

 

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян вдруге одружилися в Таїланді

"Освідчитися можна один раз, а провести церемонію можна і двічі, тим паче на такому екзотично-романтичному острові. Тут пахне щастям, а сонце прокидається саме для нас! Медовий місяць нарешті відбувся", - прокоментувала подію Тоня Матвієнко. 

 

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян вдруге одружилися в Таїланді

Молодята встигли відвідати Бангкок, Аютаї (історичний центр з великою кількістю будистських храмів), покататися  на плавучому ринку, розмалювати власні керамічні вироби на порцеляновій фабриці, випити кокоси на пальмовій плантації і проїхали по чотирьох екзотичних островах.

"Сприймайте наш медовий місяць як твір. Тому весільна церемонія була для нас наче кульмінацією цієї пригоди. Кохання - єдина справжня пригода в житті", - підсумував Арсен Мірзоян. 

До речі, нещодавно Тоня Матвієнко показала веселе відео зі своєю маленькою дочкою. У милому ролику дитинка іграшковими граблями гладить кота. 

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Теги: тоня матвиенко, Арсен Мирзоян
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