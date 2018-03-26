"Тут пахне щастям": Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян вдруге одружилися в Таїланді

Шлюбна царемонія проходила українською мовою

Зіркова пара Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян одружилися вдруге в Таїланді. Після першої шлюбної церемонії, що відбулася в червні минулого року, молодята не мали можливості поїхати в медовий місяць, тому вирішили надолужити це зараз.

У Таїланді щойно відкрився сезон, тож Тоня й Арсен відбули в романтичну подорож у цю екзотичну країну. Шлюбна царемонія проходила українською мовою на морському узбережжі острова Ко Чанг (Острів Слона). Молодят супроводжували друзі та колеги.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян вдруге одружилися в Таїланді

"Освідчитися можна один раз, а провести церемонію можна і двічі, тим паче на такому екзотично-романтичному острові. Тут пахне щастям, а сонце прокидається саме для нас! Медовий місяць нарешті відбувся", - прокоментувала подію Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян вдруге одружилися в Таїланді

Молодята встигли відвідати Бангкок, Аютаї (історичний центр з великою кількістю будистських храмів), покататися на плавучому ринку, розмалювати власні керамічні вироби на порцеляновій фабриці, випити кокоси на пальмовій плантації і проїхали по чотирьох екзотичних островах.

"Сприймайте наш медовий місяць як твір. Тому весільна церемонія була для нас наче кульмінацією цієї пригоди. Кохання - єдина справжня пригода в житті", - підсумував Арсен Мірзоян.

До речі, нещодавно Тоня Матвієнко показала веселе відео зі своєю маленькою дочкою. У милому ролику дитинка іграшковими граблями гладить кота.

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