"Здоров'я і вам, і малюкові": Регіна Тодоренко показала фото "в положенні"

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Багато шанувальників Тодоренко заступилися за свою улюбленицю

Телеведуча Регіна Тодоренко сьогодні буквально на перших смугах з новиною про свою "вагітності". З різних фотографій і відео прихильники екс-зірки шоу "Орел и Решка" вже давно зробили для себе висновок, що їх улюблениця знаходиться "в положенні". Однак сама телеведуча поки що не поспішає ні підтверджувати, ні спростовувати ці чутки.

Хоча слід відзначити, що нових фото в мішкуватому одязі на instagram-сторінці Тодоренко останнім часом стало більше.

Не так давно телеведуча знову поділилася цікавим знімком, на якому вона позує в жовтому оверсайз-світшоті.

"Чергові прекрасні зйомки реклами) Люблю я всю цю метушню: камери, костюми, їжу з пакетів і контейнерів, зачіски, фарбування, набряклі ноги після зйомок і навіть лак, який в'ївся в кору головного мозку", — підписала нове фото Тодоренко.

Регіна Тодоренко знову підняла хвилю чуток про свою "вагітність" (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Незважаючи на те, що Тодоренко уточнила у своїх підписників, а що ж їм подобається в їх роботі, велика частина коментарів присвячена саме "цікавому положенню" телеведучої.

При цьому зазначимо, що 25 липня коханий Регіни Тодоренко Влад Топалов зробив їй пропозицію.

Як з'ясувалося пізніше, пара відпочивала на Корсиці, де і відбулася важлива подія в житті закоханих.

Підписники телеведучої просто засипали її захопленими коментарями, поспішили привітати і навіть побажати здоров'я малюку.

"Не, ну реально, видно", — натякає ryabtseva_katya.

"А животик то видно", — посміхається aliya_kha.

"Я рада за Регіну, не розумію, навіщо просто всім було доводити, що не вагітна", — дивується lenochka_kor1.

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Фото: instagram.com/reginatodorenko

При цьому деякі фани Тодоренко заступилися за свою улюбленицю і закликали інших перестати обговорювати її положення.

"Ніхто нікому не повинен нічого пояснювати!" — заступається ljulyatina.

"Боже мій, вагітна вона чи ні, народила або родить, це взагалі не повинно вас хвилювати, і чи взагалі захоче — скаже, ні-ні, це теж її особиста справа", — підтримує gasarga.

"Блін, то для чого виставляти фото там, де є підозра що вагітна?! Знаючи, що люди обговорюють таку ситуацію! А потім ходити і ржати (що всі деб...), бо думали, що я вагітна. Я думаю, коли Регіна виставляла цю фотографію, вона напевно подумала про наслідки", — зазначає mariana_radion_97.

"Публічні люди завжди під "прицілом" людей, це нормальні витрати популярності. І, звичайно, всі шанувальники чекають звісток, щоб порадіти за щасливих батьків", — пише mynameistanyakrav.

"Публічна людина, яка публічно виставляє свої фото, має бути готовою до обговорення. Це називається популярністю, на хвилиночку. І розумність — не розумність шанувальників і т. д. не має місце тут бути. Питання до Тодоренко тоді і її розумності, і готовності до своєї ж популярності", — зауважує best_belka.

Нагадаємо, раніше блогер і ведуча "Орел и Решка. Перезагрузка" Настя Івлєєва розпитала Регіну Тодоренко під час відвертої розмови про особисте життя. Під час шоу Івлєєва тільки підігріла чутки про "вагітность" Тодоренко.

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