Зеленський отримав з десяток ляпасів від Дорофєєвої: з'явився тизер фільму (відео)

Співачка виконала одну з головних ролей в картині

З'явився тизер романтичної комедії від гумористичної студії "Квартал 95" "Я, ти, він, вона". Головні ролі у фільмі зіграють Володимир Зеленський, Євген Кошовий, співачка і дебютантка у повнометражному кіно Надя Дорофєєва та литовська акторка Агне Грудите, яка знімалася в серіалі "Нюхач".

Зйомки фільму почнуться вже в кінці червня. У центрі сюжету - подружжя Максим і Яна, які переживають затяжну кризу у відносинах і мають намір розлучитися. Протягом випробувального терміну, наданого суддею, з парою починають відбуватися божевільні несподіванки, які змінять їхнє життя назавжди.

Фото: Зйомки фільму "Я, ти, він, вона" (прес-служба)

Зйомки тизера проходили біля Національного музею народної архітектури і побуту в Пирогово і тривали протягом восьми годин В полі була побудована декорація – урочиста арка з натуральних кольорів для проведення виїзної весільної церемонії. Пасторальний пейзаж доповнювали дві дресировані корови, які паслися поруч зі знімального майданчика. Одна з них, до речі, навіть потрапила в кадр і зіграла епізодичну, але важливу комедійну роль.

Відео: Тизер фільму "Я, ти, він, вона" (youtube.com/Студия Квартал 95 Online)

Володимир Зеленський не тільки виконує одну з головних ролей у фільмі, але і дебютує на проекті як режисер-постановник. Для нього ця зйомка виявилася особливо непростою – протягом дня Зеленський отримав по 14 ляпасів від Наді Дорофєєвої та Агне Грудите.

Колоритним акторським ансамблем вміло керувала Народна артистка України Тамара Яценко.

Раніше стало відомо, що Дорофєєва зіграє у фільмі разом із Зеленським і Кошовим.

"Друзі, у мене для вас супер крута новина. Вперше ви мене побачите у великому кіно. Фільм матиме назву "Я, ти, він і вона"", - розповіла Дорофєєва.

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