Зеленський і Потап в шоці: в мережі показали, як на Лізі Сміху розцілували Дорофєєву (відео)

На Лізі Сміху трапилася несподівана кумедна ситуація

Гумористична студія "Квартал 95" опублікувала на своїй сторінці в Instagram несподіване відео, привітавши з Днем поцілунку всіх фоловерів.

"У будь-якій незрозумілій ситуації... цілуйтеся! З Всесвітнім Днем поцілунку, друзі! Всім любові!" – підписали публікацію.

Допис, поширений Студія "Квартал 95" (@kvartal95official) 6 Лип 2018 р. о 2:02 PDT

Відео: Ліга Сміху (instagram.com/kvartal95official)

На відео Надя Дорофєєва виконує пісню "На стилі" дуету "Время и Стекло", але раптово одна з учасниць програми замість продовження пісні підходить до зірки і починає цілувати її. Володимир Зеленський і Потап вже точно не очікували такого повороту подій. В ефірі відбувається розгардіяш і всі один одного починають обіймати і цілувати.

Користувачам дуже припало до душі подібне відеопривітання. "Молодці", "Улюблений момент евер", "Клас", - прокоментували шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/kvartal95official)

Нагадаємо, відомий український шоумен і продюсер Володимир Зеленський повідомив про початок зйомок комедії "Я, ти, він, вона".

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