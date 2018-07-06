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Зеленський і Потап в шоці: в мережі показали, як на Лізі Сміху розцілували Дорофєєву (відео)

STYLERЗірки        06.07.2018 - 15:19
Фото: Надя Дорофєєва (facebook.com/nadya.dorofeeva)
Фото: Надя Дорофєєва (facebook.com/nadya.dorofeeva)

На Лізі Сміху трапилася несподівана кумедна ситуація

Гумористична студія "Квартал 95" опублікувала на своїй сторінці в Instagram несподіване відео, привітавши з Днем поцілунку всіх фоловерів.

"У будь-якій незрозумілій ситуації... цілуйтеся! З Всесвітнім Днем поцілунку, друзі! Всім любові!" – підписали публікацію.

 

Відео: Ліга Сміху (instagram.com/kvartal95official)

На відео Надя Дорофєєва виконує пісню "На стилі" дуету "Время и Стекло", але раптово одна з учасниць програми замість продовження пісні підходить до зірки і починає цілувати її. Володимир Зеленський і Потап вже точно не очікували такого повороту подій. В ефірі відбувається розгардіяш і всі один одного починають обіймати і цілувати.

Користувачам дуже припало до душі подібне відеопривітання. "Молодці", "Улюблений момент евер", "Клас", - прокоментували шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/kvartal95official)

Нагадаємо, відомий український шоумен і продюсер Володимир Зеленський повідомив про початок зйомок комедії "Я, ти, він, вона".

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Теги: Володимир Зеленський, Потап, Надя Дорофеева, Лига смеха
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