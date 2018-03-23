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Зеленський-президент: відомий актор оцінив шанси лідера "Кварталу 95" в політиці

STYLERЗірки        23.03.2018 - 13:53
Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy95)
Володимир Зеленський (фото: facebook.com/zelenskiy95)

За його словами, Зеленський "грамотна, розумна, працездатна людина"

Відомий український актор, ведучий та гуморист Ігор Ласточкін оцінив шанси лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського в політиці.

В інтерв'ю газеті "КП в Україні" Ласточкін зазначив, що Зеленський "грамотна, розумна, працездатна людина". За його словами, з Володимир вийшов би президент як у "Слузі народу".

"У "Слузі народу" - дійсно прототип ідеального президента. Ну, якщо не ідеального, то розсудливого, не жадібного. Чому б і ні, якщо люди дивляться і кажуть, що такий їм і потрібен. Я зараз не агітую за нього, це моя особиста думка. Якщо в нього вийде, то я тільки за", - зазначив Ласточкін.

При цьому актор підкреслив, що намагається не лізти в політику.

"Я не тутешній. Я народився і виріс в інших традиціях. Мені деякі взаємини людей здаються дуже дикими і незрозумілими. Азіатські люди, чесно кажучи, набагато добріші", - додав він.

Зазначимо, що Ласточкін народився в Ташкенті. Після закінчення середньої школи в столиці Узбекистану він вступив до Державної металургійної академії України на металургійний факультет кафедри металургійного палива і відновників.

Ласточкін є тренером "Ліги сміху", також він веде проекти "Гра приколів" і "Розсміши коміка". Як актор знімається в серіалах "Країна У" та "Готель Галіція".

Раніше Зеленський розповів, що зробить з "Кварталом" після відходу в політику.

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Теги: Володимир Зеленський
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