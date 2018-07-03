Земфіра вирішила повернутися на велику сцену через безгрошів'я, - ЗМІ

Раніше Земфіра вирішила не робити гастрольні тури

Відома російська співачка Земфіра вирішила знову зайнятися активною концертною діяльністю через нестачу грошей. Про це пише starhit.ru.

Довгий час співачка не робила гастрольних турів і не виступала на великій сцені. Вона відмовилася від турів по Росії і містами близького зарубіжжя.

Земфіра вирішила, що краще приймати участь у фестивалях і корпоративах. Повідомляється, що в Новий рік на вечорі російського олігарха і політика Сулеймана Керімова вона заробила приблизно 150 тисяч євро. Однак, за деякими даними, співачка була змушена повернутися на сцену з-за того, що у неї скінчилися гроші.

Фото: Земфіра (facebookcomzemfiraramazanova)

Як одну з імовірних причин фінансових труднощів називають покупку Земфірою елітного авто представницького класу, що могло позначитися на кишені зірки.

Можливо тому співачка повернулася до активної концертної діяльності. Та, нещодавно артистка зі скандалом виступила в Мінську, а незабаром планує концерт в Казані і Сочі.

Раніше повідомлялося, що Земфіра розповіла про постійні атаки з боку фанатів.

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