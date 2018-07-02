"Жалюгідна ситуація": соцмережу розлютив виступ Земфіри в Мінську (відео)

Зірка розгорнула на сцені прапор РФ

Російська співачка Земфіра розгорнула на сцені в Мінську російський прапор і розгнівала цим соцмережу. Про виступ зірки розповіла користувач Анна Філімонова в Facebook.

"Земфіра заспівала максимально невдалі 8-9 пісень. Вийшла під прапор Росії зі словами "Ми вийшли з групи на чемпіонаті світу". Хто "ми" бл*ть? Ти не в Росії. Ти в Білорусі. Навіщо ти нас вітаєш? Мазафака, вона вплела привітання збірної в свої пісні. Господи, ми вже зрозуміли, що ти вболіваєш. Але ми як би на музику твою приїхали", - обурилася Ганна.

Відео: Земфіра (youtube.com/Зірковий Instagram)

"Склалося таке враження, що їй було так важко, що вітати збірну через кожні три хвилини було для неї перепочинком. Тому що вона майже не співала", - додала вона.

Скріншот поста (facebook.com/filimonova.anne)

У мережі активно коментують концерт співачки в Білорусі.

"І Земфіра туди ж", - пишуть користувачі.

"При поїздці до Білорусі всім треба пам'ятати про Павла Гриба, якого ФСБ вивезла в Рашку саме з території Білорусі при пособництві білоруської влади", - зазначили в мережі.

"Вона давно в тиражі. Як і багато хто з тієї епохи, справа не в позиції, а у свіжих ідеях... Слухати в записі. Частину історії. Жалюгідна ситуація зі всіх сторін", - вважають юзери.

"Всі російські артисти – люди під впливом. Я б жив зі старою Земфірою в навушниках. Зі старими "речами". Коли світ був добрим", - додали в коментарях.

Раніше Земфіра розповіла про постійні атаки з боку фанатів.

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