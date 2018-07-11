"Спекотно": Настя Каменських похвалилася апетитними формами в облягаючому топі і міні-спідниці

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Екс-підопічна Потапа показала підтягнуту фігуру

Українська R'n'B-діва Настя Каменських блиснула черговим модним образом. При цьому стильний літній наряд схудлої співачки дуже вигідно підкреслює її жіночні форми. Відповідний fashion-знімок виконавиця опублікувала на своїй instagram-сторінці.

На фото Каменських позує в костюмі бежевого кольору – міні-спідниці цікавого крою з поясом, і в укороченому жакеті. Також свій літній лук Настя доповнила білим топом, який облягає її бюст. Головний акцент серед аксесуарів – ультрастильні сонячні окуляри з червоною оправою.

Сексі-лук Насті Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Не варто дивуватися, що фани Каменських поспішно почали розхвалювати її вибір. На адресу співачки лунали відгуки від класичного "красуня" до "сексі".

"Настя, ви у відмінній формі", - підкреслює allakoko.

"Красотуля-хорошуля", - пише cosmo_gyn.

"Ах, яка спідничка! Піджака, шкода, що не видно", - зазначає konobevtsevanatalia.

"Не дівчина, а казка", - зізнається vadim_epifanow.

"Цікавий прикид - "Брюки перетворюються..." А є ще фото в інших ракурсах?" – посміхається lesya7628.

Скріншот коментарів instagram.com/kamenskux

По Америці Каменських їздить разом з Потапом. Спільне фото колишнього творчого дуету було зроблено в місті Санта-Моніка (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських в США (фото: instagram.com/kamenskux)

Фото, судячи з усього, були зроблені в Лос-Анджелесі, де зараз відпочиває Каменських. Адже саме в цьому американському місті Настя не так давно вже влаштовувала літню фотосесію в легкій квітчастій сукні.

Тоді Каменських навіть похвалилася, що їй вдалося відвідати "Юніверсал Студіос Голлівуд" – величезний парк розваг в Лос-Анджелесі на тему кіно. Тут є різні атракціони, магазини, ресторани, також тут дивують публіку різними уявленнями.

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