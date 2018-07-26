"Чекала цілий рік": Джамала зворушила мережу теплим сімейним знімком

Джамала з чоловіком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала зізналася, що восени випустить нову пісню

Енергійна Джамала зізналася підписникам в мережі instagram, що її казкова відпустка підійшов до кінця. Відзначимо, що разом з рідними українська співачка відправилася до Туреччини, звідки ділилася з фанатами "літніми" знімками.

Завершити свій "фото-вояж" Джамала вирішила дуже зворушливим сімейним фото, на якому вона позує разом зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром і маленьким сином Емір-Рахманом (народився 27 березня 2018).

Молода сім'я позує на тлі моря і гір, а також яхт. При цьому на самій 34-річній співачці – легке плаття ніжно-блакитного кольору.

Джамала зізналася, що чекала цієї відпустки цілий рік, подякувавши рідним за терпіння. Натомість, у неї була прекрасна перша відпустка з малюком Сеїт-Бекіром.

"Я чекала цих днів цілий рік. Спасибі всій моїй родині за терпіння і любов. #мойпервыйотпусксмалышом #отпускзакончился #идизаканчивайальбом #релизосенью", - підписала душевне фото Джамала, супроводивши його інформативними хештегами.

До речі, за хештегам зрозуміло, що, набравшись сил, Джамала планує приступити до завершення свого нового альбому. А вже цієї осені співачка хоче порадувати шанувальників новою композицією.

Джамала з чоловіком та маленьким синочком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники української співачки поспішили відзначити, що нове фото їм дуже подобається. Крім того, багато хто дійсно з нетерпінням чекають музичних новинок від Джамали.

"Дуже гарна родина! Щастя вам", - бажає liliia.kolinko.

"Чекаємо з нетерпінням", - пише shtnk.k.

"Терпіння завжди винагороджується", - зазначає marina_bojko1.

"Щаслива сім'я. Кохання вам, щастя і міцного здоров'я. Я вас люблю", - пише glukhova2506.

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Джамала на відпочинку в Туреччині з рідними: чоловіком, сином і сестрою (фото: instagram.com/jamalajaaa)

До речі, відпочила Джамала нещодавно опублікувала своє фото без макіяжу, на якому вона загадково дивиться вдалину. Цей знімок дуже надихнув прихильників виконавиці. Багато відзначили, що вона виглядає по-справжньому щасливою.

А до цього красива Джа показала фото в купальнику. При цьому підписники співачки в мережі instagram підкреслили, що Джамалі вдалося досить швидко повернути себе у відмінну форму після пологів.

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