"Бажайте акуратно": Оля Полякова розповіла про "пухнасте" диво

Полякова була вражена несподіваним "кото-подарунком"

Українська поп-виконавиця Оля Полякова поділилася зі своїми підписниками у мережі Іnstagram милою історією, яка трапилася з її рідними нещодавно.

Так, за словами Полякової, у неї втік кіт, що дуже засмутило дітей співачки – Машу та Алісу. Дівчатка пару місяців вмовляли маму купити нового кота, поки бездомна кішка несподівано не привела до їх хати аж чотири пухнастика.

"Про бажаннях! У нас втік черговий кіт, приходить весна і вони біжать за покликом природи в невідомі далі) Аліса нила 2 місяця: мама купи кота. Але ні собак, ні котів я не купую, а підбираю. Вже вирішила звернутися на простори фейсбуку, чи немає в кого приблуд... та тут диво! У нашому гаражі бездомна кішка привела 4-х кошенят. Враховуючи, що ми живемо не в селищі, а посеред лісу, і у нас практично немає сусідів, це реальне чудо, і мої діти вміють бажати. Тепер вони не хочуть віддавати жодного. Навіщо мені 5 котів... питання) Бажайте акуратно", - написала Оля Полякова.

При цьому співачка опублікувала кілька фото, як її 6-річна дочка Аліса грає з маленькими кошенятами.

Дочка Полякової Аліса і кошенята (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нові кошенята Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Підписників співачки її пост розчулив.

"І у мене 5 саме котів, а не кішок", - зізнається irina.sliusarenko.

"Оля, ви проста, людяна і чудова людина. І супер мама. Ви молодець", - захоплюється olgamaloga.

"Оля, ви молодець. Терпіти не можу, коли люди купують тварин. На вулицях стільки бідолах, яких потрібно врятувати. Прям аж думка про вас покращилася (хоча і була норм)", - пише mak.orishko.

"О, так у вас віагра: блондинка, руда, брюнетка і... сіренька", - посміхається russinkavovk.

Скріншот поста instagram.com/polyakovamusic

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочками Алісою і Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова порадувала шанувальників новою відеороботою - кліпом на пісню "Королева ночі".

Полякова пояснила, чому герої кліпу були одягнені в стилі 90-х. Крім того, Суперблондинка поділилася спогадами про свої "лихі 90-ті".

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