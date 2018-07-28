Дружина відомого українського боксера вразила соцмережу приголомшливими сідницями (відео)

Ілюстративне фото (pixabay)

Зараз Аліна відпочиває в Америці, в штаті Каліфорнія

Дружина відомого українського боксера Тараса Шелестюка поділилася з користувачами соцмережі гарячим відео, в якому вона продемонструвала красиву мереживну білизну і спокусливі форми. Відео, в якому вона дефілює по уявному подіуму, було опубліковано на її Instagram-сторінці.

Красуня зараз розслабляється на відпочинку в американському штаті Каліфорнія. На відеоролику в сонячну погоду, вона ходою "від стегна" крокує по терасі якогось будинку. До речі, настрій, в якому знаходиться Аліна, дуже навіть підходить під стать погоді.

Відео названо "Dreamy July", щоправда, що саме мала на увазі дівчина, підписавши таким чином ролик - невідомо. На кадрах видно, як Аліна кокетливо позує на камеру, грайливо поправляючи волосся. При цьому вона демонструє всі принади свого сексапільного тіла. Дружина боксера комусь загадково посміхається і посилає повітряний поцілунок, ймовірно, що він був призначений всім підписникам її сторінки.

Публікація від Alina Shelestyuk (@alina.supernova) 26 Лип 2018 в 10:03 PDT

Відео: дружина українського боксера демонструє сексапільну фігуру (instagram.com/alina.supernova)

В коментарях шанувальники дружини Шелестюка похвалили її волосся, відзначили її красу і написали, що "вона найкраща".

Фото: Аліна Шелестюк (instagram.com/alina.supernova)

До речі, нещодавно українська співачка Віра Брежнєва потішила фанів фото своєї розкішної фігури, шанувальники зазначили, що у неї просто відмінна груди, а "апетитну красуню" Настю Каменських у соцмережі порівняли з Кім Кардашьян. Ну, а Надія Мейхер здивувала публіку розкішним, елегантним сукнею.

Відео: (video.rbc.ua)