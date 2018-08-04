"Наречений і наречена": Горбунов та Осадча заінтригували мережу спільним фото

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Сім'я телеведучих відпочиває біля моря

Телеведучий Юрій Горбунов та його дружина Катерина Осадча показали підписникам, як проводять спільний відпочинок біля моря. Відповідні фото вони опублікували на своїй сторінці в Instagram.

"Наречений і наречена", - підписав знімок Горбунов.

Фото: спільний відпочинок Юрія Горбунова і Каті Осадчої (instagram.com/gorbunovyuriy)

Пізніше Осадча опублікувала індивідуальне фото, на якому похвалилася перед шанувальниками шикарним одягом.

Фото: спільний відпочинок Юрія Горбунова і Каті Осадчої (instagram.com/kosadcha)

"З корабля на бал", - наголосила телеведуча.

Звернемо увагу, що в коментарях до знімків фанати буквально "розсипалися" в компліментах.

"Дуже красива пара. Катя і Юрій, ви дуже класні", - сказав користувач Олег Кожух.

"На вас так приємно дивитися. Ви дуже круті", - уточнила юзер Яна Шухевич.

"Катя, виглядаєте чудово. Підкажіть будь ласка бренд сукні", - сказала користувач Ольга Хмара.

"Що може бути прекрасніше? Це любов", - підсумувала юзер Олена Паніна.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

До речі, світська телеведуча Катя Осадча повідомила своїм підписникам про дуже важливе досягненні свого сина. Так, за словами популярної української телеведучої, її молодший син Іван, якому в липні виповнився 1 рік і 5 місяців вперше вимовив ім'я своєї зіркової мами – Катя.

Нагадаємо, раніше STYLER ділився порадами від Каті Осадчої, яка розповіла, що не дозволяє собі робити під час відпочинку. Цікаво, але один з пунктів особистих "табу" телеведучої досить незвичний, адже Осадча намагається не загоряти навіть тоді, коли перебуває на морі.

А нещодавно незмінна ведуча програми "Світське життя" поділилася зі своїми фанатами дуже кумедним і одночасно зворушливим фото з пляжу. При цьому Осадчій довелося "перевтілитися" в "єдинорога". А все заради синочка.

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