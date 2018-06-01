"Багато жінок - я один": Шнуров у віршах розповів про причини розлучення

Користувачі соцмережі побажали Шнурову, щоб він зумів знайти своє щастя
Лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров розповів про причини свого розлучення з дружиною Матільдою. Свої емоції він висловив в незвичайному вірші, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Фото: Сергій Шнуров (instagram.com/shnurovs)
Головна думка послання полягає в тому, що навколо артиста завжди багато жінок, і він не може залишатися до них байдужими. Сергій зазначив, що, незважаючи на розлуку, страждання пройдуть.
Скріншот поста (instagram.com/shnurovs)
Муз бывало, и немало.
Светских, полусветских львиц.
И крутило и ломало.
Ниццы брал я для девиц!
Что семейные мне узы?
Шнур не завязать узлом.
Выпьешь, так вообще все музы.
Трезвым — предложений лом.
Я любил на всю катушку!
Все возьми, — я все отдам!
И бросал свою я тушку,
В ноги очень многих дам.
Муз бывало, и немало,
Но какое дело ваше?
Всех крутило и ломало
Поначалу расставашек.
А потом все тише-тише...
Глядь, и новая Эрато,
Первой стих в ночи услышит
И простонет, — как п****** (прекрасно).
Тут и бабке не ходи,
Женщин много —
Я один, — написав він.
Користувачі соцмережі захопилися творчістю артиста і побажали, щоб він зумів знайти своє щастя.
Скріншот коментарів (instagram.com/shnurovs)
"Сергію, тобі потрібна серйозна пауза за життя, є близькі де зможеш приморозиться, відтанути і розумно оцінити ситуацію і себе в ній ... У тебе достатньо розуму і досвіду, поверни розум в себе, не зірвись ... Дай Бог тобі здоров'я і благополуччя", - пишуть юзери.
Скріншот коментарів (instagram.com/shnurovs)
Скріншот коментарів (instagram.com/shnurovs)
Раніше повідомлялося, що Сергій Шнуров повідомив про своє розлучення з дружиною Матільдою. Пара прийняла рішення розлучитися.
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