"Багато жінок - я один": Шнуров у віршах розповів про причини розлучення

Користувачі соцмережі побажали Шнурову, щоб він зумів знайти своє щастя

Лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров розповів про причини свого розлучення з дружиною Матільдою. Свої емоції він висловив в незвичайному вірші, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Сергій Шнуров (instagram.com/shnurovs)

Головна думка послання полягає в тому, що навколо артиста завжди багато жінок, і він не може залишатися до них байдужими. Сергій зазначив, що, незважаючи на розлуку, страждання пройдуть.

Скріншот поста (instagram.com/shnurovs)

Муз бывало, и немало.

Светских, полусветских львиц.

И крутило и ломало.

Ниццы брал я для девиц!

Что семейные мне узы?

Шнур не завязать узлом.

Выпьешь, так вообще все музы.

Трезвым — предложений лом.

Я любил на всю катушку!

Все возьми, — я все отдам!

И бросал свою я тушку,

В ноги очень многих дам.

Муз бывало, и немало,

Но какое дело ваше?

Всех крутило и ломало

Поначалу расставашек.

А потом все тише-тише...

Глядь, и новая Эрато,

Первой стих в ночи услышит

И простонет, — как п****** (прекрасно).

Тут и бабке не ходи,

Женщин много —

Я один, — написав він.

Користувачі соцмережі захопилися творчістю артиста і побажали, щоб він зумів знайти своє щастя.

Скріншот коментарів (instagram.com/shnurovs)

"Сергію, тобі потрібна серйозна пауза за життя, є близькі де зможеш приморозиться, відтанути і розумно оцінити ситуацію і себе в ній ... У тебе достатньо розуму і досвіду, поверни розум в себе, не зірвись ... Дай Бог тобі здоров'я і благополуччя", - пишуть юзери.

Скріншот коментарів (instagram.com/shnurovs)

Скріншот коментарів (instagram.com/shnurovs)

Раніше повідомлялося, що Сергій Шнуров повідомив про своє розлучення з дружиною Матільдою. Пара прийняла рішення розлучитися.

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