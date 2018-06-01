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"Багато жінок - я один": Шнуров у віршах розповів про причини розлучення

STYLERЗірки        01.06.2018 - 11:07
Фото: Сергій Шнуров (facebook.com/shnurovs)
Фото: Сергій Шнуров (facebook.com/shnurovs)

Користувачі соцмережі побажали Шнурову, щоб він зумів знайти своє щастя

Лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров розповів про причини свого розлучення з дружиною Матільдою. Свої емоції він висловив в незвичайному вірші, яке опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Фото: Сергій Шнуров (instagram.com/shnurovs)

Головна думка послання полягає в тому, що навколо артиста завжди багато жінок, і він не може залишатися до них байдужими. Сергій зазначив, що, незважаючи на розлуку, страждання пройдуть.

Скріншот поста (instagram.com/shnurovs)

Муз бывало, и немало. 
Светских, полусветских львиц. 
И крутило и ломало. 
Ниццы брал я для девиц! 
Что семейные мне узы? 
Шнур не завязать узлом. 
Выпьешь, так вообще все музы. 
Трезвым — предложений лом. 
Я любил на всю катушку! 
Все возьми, — я все отдам! 
И бросал свою я тушку, 
В ноги очень многих дам. 
Муз бывало, и немало, 
Но какое дело ваше? 
Всех крутило и ломало 
Поначалу расставашек. 
А потом все тише-тише... 
Глядь, и новая Эрато, 
Первой стих в ночи услышит 
И простонет, — как п****** (прекрасно). 
Тут и бабке не ходи, 
Женщин много — 
Я один, — написав він.

Користувачі соцмережі захопилися творчістю артиста і побажали, щоб він зумів знайти своє щастя.

Скріншот коментарів (instagram.com/shnurovs)

"Сергію, тобі потрібна серйозна пауза за життя, є близькі де зможеш приморозиться, відтанути і розумно оцінити ситуацію і себе в ній ... У тебе достатньо розуму і досвіду, поверни розум в себе, не зірвись ... Дай Бог тобі здоров'я і благополуччя", - пишуть юзери.

Скріншот коментарів (instagram.com/shnurovs)

Скріншот коментарів (instagram.com/shnurovs)

Раніше повідомлялося, що Сергій Шнуров повідомив про своє розлучення з дружиною Матільдою. Пара прийняла рішення розлучитися.

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Теги: Сергій Шнуров
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