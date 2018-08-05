"Жінки такі жінки": Маша Єфросиніна написала кумедний вірш "про наболіле" (відео)

Фото: (instagram.com/mashaefrosinina)

Шанувальники артистки впевнені, що у неї відмінний акторський талант і міміка

Відома українська телеведуча Марія Єфросиніна веде власний блог "Моя пятерочка", де розповідає про різні цікаві речі з приводу харчування, стилю життя, особистих відносин і власний погляд на багато інших тем. На цей раз дівчина вирішила вразити шанувальників своїм віршем, який вона прочитала на камеру і згодом опублікувала в Instagram.

Вірш вона присвятила всім ревнивим і підозрілим дівчатам, які безпідставно підозрюють свого коханого в зрадах.

Допис, поширений Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 4 Сер 2018 р. о 11:08 PDT

Відео: (instagram.com/mashaefrosinina)

Під відеозаписом фанати ведучої дуже здивувалися рівнем акторської майстерності, а також талановитому твору. Кожен елемент ролика заворожив шанувальників — починаючи від футболки з написом "королева драми" і закінчуючи гумористичної ноткою прочитання в кінці відео.

" Дуже круто", "Марія Чудова", "Марія, Ви як завжди чарівні", "Ахаха. Актуально... А то мене тут накрила хвиля ревнощів давиче", "Життєво!", "Бомба!))", "Шедевр!!!!", "Ахахаха , ну це ж круто", "Така красива", "Супер!!!!!!!! Аж себе згадала))))", "Талановита людина талановита в усьому", " Ахахах. Захват, а футболка взагалі супер", "Браво Марія, це шедеврально!", "Маша!!! Ви чудова комедійна актриса!!!", "Ви приголомшлива актриса!!! Ваша міміка - це щось :)", "Маша, Ви, шалено талановита людина", — пишуть шанувальники зірки.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що нещодавно Маша Єфросиніна розповіла, як не треба поводитися на першому побаченні.

До речі, Маша Єфросиніна вирішила відповісти всім недоброзичливцям "одним махом", записавши для них спеціальне відеозвернення, а раніше вона відповіла на виклик грузинського красеня Іраклі Мацакария і погодилася взяти участь у проекті "Танці з зірками".

Відео: (video.rbc.ua)