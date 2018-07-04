Жіноча дружба: Седокова шокувала фанатів інтимним фото

Співачку розкритикували шанувальники

Відома українська співачка і мама трьох дітей Аня Седокова похвалилася фотографією з відпочинку у Сан-Тропе. Відвертий знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Седокова продемонструвала не тільки свої пишні форми, але і своїх двох подруг. На камеру всі три жінки позували в купальниках і розгорнуті спиною.

"А вони кажуть, що жіночої дружби не буває", - так підписала інтимний кадр артистка, на якому позує з дружиною учасника російської групи "Іванушки International" Андрія Григор'єва-Аполлонова - Машею (на фото зліва) і ще однією своєю подругою.

Скріншот фото (instagram.com/annasedokova)

Третю учасницю зйомки впізнати не вдалося, але фанати в коментарях будують припущення, хто з подруг Сєдокової міг бути присутнім на цьому фото.

Крім захоплених коментарів, якими нагородили прекрасні фігури всіх трьох жінок, були і ті, які засуджували співачку за надто відверті фотографії.

"Вид з тилу говорить про що завгодно. Тільки про жіночу дружбу не каже!"- вважають прихильники.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

"Зараз мода така, попи виставляти? Дуже багато знаменитостей у яких подібні фото", - висловила думку одна з передплатниць.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

"Спочатку груди, тепер зад. І це викладає мама, яка бореться за право повернути дощ?? Голову увімкніть", - пишуть користувачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

"Мені дуже подобається Аня, але вибачте мене, я не хочу сказати нічого зайвого в її адресу, але думаю, що для матері, у якої забрали дитину, викладати таке...Я щиро переживала за вас, за сформовану ситуацію, але ваші фотографії в Instagram все більше і більше розчаровують", - зізналася одна з фанаток.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

До речі, нещодавно Сєдокову розкритикували за надто відверті фото.

Що ви не знали про Аню Седокову