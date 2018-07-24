"Пекуча креолка": Каменських потрясла мережу екзотичним образом

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники Камеснких знову зазначили, що з кучериками їй краще

Поп-діва української естради Настя Каменських, більш відома сьогодні під новим псевдонімом NK, поділилася зі своїми instagram-шанувальниками фото в дуже яскравому образі.

Так, на знімку Каменських позує в облягаючій спідниці зі знову модним леопардовим принтом, топі зі штучного хутра блакитного кольору. Серед аксесуарів – золоті сережки і браслет, а також "родзинка" образу – бутон рожевої орхідеї в розпущеному кучерявому волоссі. Слід зазначити, що шанувальники української співачки вкотре наголосили: "класичні" кучерики Каменських дуже до лиця.

Екзотична Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Фани співачки прийшли у захват від такого екзотичного образу своєї улюблениці. Багато з них відзначили, що Каменських виглядає шикарно: "красуня", "грайлива", "казкова посмішка".

"Неймовірно щасливе обличчя, круто!" – зазначає svetlana.5943.

"Ох! Красоточка", - пише khudoleewa.

"Ну просто дуже красива", - захоплюється olya2890.

"Гарненька, чудо", - пише kirpanata.

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux

Стильна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше STYLER писав, що Настя Каменських відвідала музичний фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі, Латвія.

На заході Каменських з'явилася просто у карколомному образі. Однак співачка також запам'яталася своїм висловлювання щодо України. Так, Каменських заявила, що Україна – неймовірно талановита країна.

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