Жив з повією і співав за їжу: російський співак зробив відверте зізнання

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Співак Шура іноді співав у московських закладах за тарілку супу

Колись популярний російський співак Шура зізнався, що на початку своєї кар'єри, коли тільки переїхав з рідного Новосибірська до Москви, ночував на лавочці в ботанічному саду і жив на Ленінському проспекті разом з повією.

За словами одіозного артиста, на початку 1990-х його прихистила "повія Танька".

"Починав бомжем, так і продовжую. Ну що мені тепер, йти жити на ту ж лавку? До речі, перше моє житло в Москві після ботанічного саду було теж на Ленінському проспекті. Я жив там разом з повією Танькою. На той момент я вже почав співати в одному закладі за тарілку супу, а її я проводив з собою. Вона там заробляла гроші", - цитує Олександра Медведєва (справжнє ім'я співака) російське видання "Собєсєднік".

Шура (фото: instagram.com/shuramedvedev)

Також співак зізнався, що "Танька" часто надовго кудись їхала, тому йому доводилося годувати її собаку. При цьому часто йому самому навіть не вистачало їжі.

"Пам'ятаю, як я думав: краще самому з'їсти морквину чи нагодувати нею собаку?" - сказав Медведєв.

Шура (фото: instagram.com/shuramedvedev)

Шура (фото: instagram.com/shuramedvedev)

Нагадаємо, що пік популярності Шури припадає на кінець 90-х. Він здобув популярність за рахунок епатажної манери виконання і зовнішності - особливістю виконавця до деякого часу була відсутність передніх зубів. Його пісні "Отшумели летние дожди", "Твори добро", "Холодная луна" та інші стали об'єктами численних пародій.

Раніше Styler писав про те, що Шура позбувся квартири за $100 тис. і, фактично, став бомжем.

Відео: РБК-Україна