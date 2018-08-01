"Жити красиво": стало відомо про слабкості Винника, які він приховує (відео)

Фото: Олег Винник (facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Співака застукали за шкідливою звичкою

Популярний український співак Олег Винник має шкідливі звички. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Як виявилося, образ спортсмена, який створив артист, не зовсім відповідає дійсності.

"Якщо б я вів неправильний спосіб життя: пив, курив і все інше, то перетворився на руїни. Я дивлюся на деяких своїх однолітків, які виглядають як дідусі-бабусі, і розумію, що кожен має те, на що заслуговує", - сказав в інтерв'ю VIVA співак.

Відео: Олег Винник має шкідливу звичку (tsn.ua)

Однак випадкові свідки артиста застукали в одному з дорогих ресторанів – за обідом з келихом вина і сигаретою в руках. За словами очевидців, Винник викурив за 10 хвилин дві дві звичайні сигарети, а в перерві між ними курив електронну. Після обіду артист зустрівся на вулиці з дружиною Таїсією, яка також тримала в руці електронну сигарету.

"Пан Винник хоче жити красиво. Для цього він подає ту картинку, яка подобається населенню. А наші люди люблять здорових, красивих, одиноких – ось він і дає таку картинку. У свою велич і виключність легко повірити. Хочеться вірити, що цій людині вдасться витримати славу, покриту мідними трубами і золотом", - зазначив психолог Єгор Тополов.

Стало відомо, чому Олег Винник не говорить про особисте життя.

"Показувати на всю країну своє особисте життя - це банально і не потрібно. Мені здається, важливіше почути людини на сцені, зрозуміти, що він намагається донести", - зазначив Винник.

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