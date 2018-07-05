Социальные страницы
Курси валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.33
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.82
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.37
Межбанк BID 26.33
НБУ 2643.8
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.86
Межбанк BID 30.82
НБУ 3077.91
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Життєво": Ані Лорак показала, як виглядає без макіяжу (фото)

STYLERЗірки        05.07.2018 - 14:48
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка поділилася новим селфі

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії і вкрай рідко виступає в рідній країні, поділилася з шанувальниками повсякденним фото з мінімальною кількістю макіяжу. Відповідний знімок опублікований на сторінці зірки у соцмережі Instagram.

На фото 39-річна Кароліна Куєк (справжнє ім'я виконавиці) сидить в автомобілі в чорній пов'язці на волоссі.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Варто відзначити, що 27 вересня Ані Лорак виповниться 40 років.

Знімок прокоментували багато користувачів мережі:

"Найкрасивіша".

"Завжди стримано і красиво... вульгарності немає! Молодець! Де ще і голос є!".

"Приголомшлива!".

"Як довго я чекала селфі в машині. Дуже красива".

"Богиня".

"Набагато крутіше, коли "живі" фото. Життєво...дякую за селфі".

"Шалено красива. Селфі, безумовно, краще, Каролін. Справжні, живі фото. Ви дуже гарна".

"Красива жінка завжди будете".

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Раніше зірка запитала фанатів, що їм подобається більше: селфі чи фотосесії.

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак шокувала відвертим фото в образі Мата Харі.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

"Бейонсе, посунься!": Ані Лорак шокувала відвертим фото в образі Мата Харі "В'ялий прес": Ані Лорак похвалилася селфі зі спортзалу
Теги: Ані Лорак
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся