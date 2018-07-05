"Життєво": Ані Лорак показала, як виглядає без макіяжу (фото)

Співачка поділилася новим селфі

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії і вкрай рідко виступає в рідній країні, поділилася з шанувальниками повсякденним фото з мінімальною кількістю макіяжу. Відповідний знімок опублікований на сторінці зірки у соцмережі Instagram.

На фото 39-річна Кароліна Куєк (справжнє ім'я виконавиці) сидить в автомобілі в чорній пов'язці на волоссі.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Варто відзначити, що 27 вересня Ані Лорак виповниться 40 років.

Знімок прокоментували багато користувачів мережі:

"Найкрасивіша".

"Завжди стримано і красиво... вульгарності немає! Молодець! Де ще і голос є!".

"Приголомшлива!".

"Як довго я чекала селфі в машині. Дуже красива".

"Богиня".

"Набагато крутіше, коли "живі" фото. Життєво...дякую за селфі".

"Шалено красива. Селфі, безумовно, краще, Каролін. Справжні, живі фото. Ви дуже гарна".

"Красива жінка завжди будете".

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Раніше зірка запитала фанатів, що їм подобається більше: селфі чи фотосесії.

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак шокувала відвертим фото в образі Мата Харі.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)