"Життєво": Ані Лорак показала, як виглядає без макіяжу (фото)

Співачка поділилася новим селфі
Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії і вкрай рідко виступає в рідній країні, поділилася з шанувальниками повсякденним фото з мінімальною кількістю макіяжу. Відповідний знімок опублікований на сторінці зірки у соцмережі Instagram.
На фото 39-річна Кароліна Куєк (справжнє ім'я виконавиці) сидить в автомобілі в чорній пов'язці на волоссі.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Варто відзначити, що 27 вересня Ані Лорак виповниться 40 років.
Знімок прокоментували багато користувачів мережі:
"Найкрасивіша".
"Завжди стримано і красиво... вульгарності немає! Молодець! Де ще і голос є!".
"Приголомшлива!".
"Як довго я чекала селфі в машині. Дуже красива".
"Богиня".
"Набагато крутіше, коли "живі" фото. Життєво...дякую за селфі".
"Шалено красива. Селфі, безумовно, краще, Каролін. Справжні, живі фото. Ви дуже гарна".
"Красива жінка завжди будете".
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Раніше зірка запитала фанатів, що їм подобається більше: селфі чи фотосесії.
Скріншот поста (instagram.com/anilorak)
До речі, Ані Лорак шокувала відвертим фото в образі Мата Харі.
Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)