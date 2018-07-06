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Співачка-трансгендер Зіанджа показала спокусливу фігуру (фото)

STYLERЗірки        06.07.2018 - 13:18
Фото: Зіанджа (instagram.com/ziasphere)
Фото: Зіанджа (instagram.com/ziasphere)

Зірка поділилася яскравим знімком

Відома українська співачка-трансгендер Зіанджа, раніше відома як Борис Апрель, показала спокусливу фігуру. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Зіанджа супроводила публікацію хештегом #coffeedate.

На фото зірка позує в короткому білому платті на тонких бретелях, яке вигідно підкреслює довгі і стрункі ноги співачки. Образ артистка доповнила човниками в тон наряду.

Скріншот поста (instagram.com/ziasphere)

Нагадаємо, що в 2014 році зірка зробила камінг-аут і сповістила світ про те, що вона – транссексуал. Пізніше була зроблена операція зі зміни статі. Одного разу співачка розповіла, що з дитинства відчувала себе дівчинкою.

Раніше певица-трансгендер Зіанджа показала, якою вона була в дитинстві.

Відома українська співачка-трансгендер Зіанджа, раніше відома як Борис Апрель, опублікувала нові дитячі фото в Instagram-stories.

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Теги: співачка, зірка, Зианджа
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