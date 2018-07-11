Знаменита співачка прикрасила обкладинку модного глянцю в капелюхах українського дизайнера (фото)

Кадр з відео (YouTube/Taylor Swift)

Зірка позувала в головних уборах Руслана Багінського

Знаменита американська поп-співачка Тейлор Свіфт в капелюсі від українського дизайнера прикрасила обкладинку серпневого номера модного глянцевого журналу Harper's Bazaar. Знімки зірки в головних уборах опубліковані на сторінці бренду в соцмережі Instagram.

28-річну співачку зобразили в капелюсі Руслана Багінського, який раніше підкорив своїми головними уборами поп-діву Мадонну, супермодель Беллу Хадід, а також Памелу Андерсон, Ірину Шейк, Кортні Кардашян та інших.

Тейлор Свіфт знялася в ефектній ретро-фотосесії. Також зірка взяла інтерв'ю у популярної в 1970-х британської моделі Патті Бойд.

Над зйомкою працював британець Алексі Любомирські, який був офіційним весільним фотографом у принца Гаррі та Меган Маркл.

Фото: Тейлор Свіфт (instagram.com/taylorswift)

Скріншот поста (instagram.com/ruslanbaginskiy_hats)

Скріншот поста (instagram.com/taylorswift)

Скріншот поста (instagram.com/harpersbazaarus)

До речі, Тіна Кароль вразила шанувальників стильним образом.

На знімку зірка стоїть в ніжній атласній сукні з квітковим принтом і воланами від українського дизайнера ELENAREVA. Доповнили образ такого ж відтінку чоботи від YEEZY MAFI.

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