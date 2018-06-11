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Знаменита українська модель Алла Костромічова влаштувала "джунглі" в центрі Києва (фото)

STYLERЗірки        11.06.2018 - 15:46
Алла Костромічова (instagram.com/alla)
Алла Костромічова (instagram.com/alla)

Топ-модель гучно відсвяткувала своє 32-річчя

На днях одна з найвідоміших у світі українських моделей Алла Костромічова відзначила день народження. Знаменитість зібрала друзів і колег на святкування іменин в одному з ресторанів у центрі Києва.

Костромічова влаштувала тематичний день народження. На святі була відтворена атмосфера джунглів, з тотемами, тропіками та місцевими аборигенами.

Фото: Алла Костромічова (orest.com.ua)

Сама іменинниця була одягнена в леопардовий комбінезон, золотого кольору ботфорти, а також строкатий халат-накидку. Образ модель доповнила яскравим макіяжем, масивними кільцями у формі змії та іншими прикрасами.

Фото: Алла Костромічова (orest.com.ua)

Найдивовижніше, що руку моделі обвивала жива змія. Костромічева без страху позувала з нею на камеру.

Фото: Алла Костромічова (orest.com.ua)

Серед гостей на дні народженні Костромічової були помічені Микола Тищенко з дружиною, Соня Плакидюк, Олег Скрипка та інші знаменитості.

 

Фото: Алла Костромічова (orest.com.ua)

Нагадаємо, Ані Лорак ніжно привітала дочку з днем народження.

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Теги: Украина, модель
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