Знамениту модель знайшли мертвою

Ілюстративне фото (pixabay)

Зірці було всього 49 років

У Лондоні знайшли тіло 49-річної відомої моделі Аннабель Нейлсон. Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Тіло відомої моделі виявили в її власному будинку в Челсі. Як повідомили поліція після огляду, смерть наступила від природних причин. Слідів насильницької смерті на тілі Аннабель Нейлсон не виявили.

Скріншот фото (instagram.com/annabelleneilson)

Аннабель Нейлсон була близькою подругою відомих моделей Кейт Мосс і Наомі Кембелл. Крім того, вона вважалася музою, а також близькою подругою модельєра Олександра Маккуїна, який покінчив життя самогубством у 2010 році.

"Він був моїм братиком, коханим, рідною душею. Часто мене називали місіс Маккуїн. Часто ми спали разом. Ми пройшли через подібні страждання, розуміли один одного. Я була з ним щасливішою, ніж з ким би то не було. Одного разу він покликав мене заміж, а я відмовилася. Як би я тепер хотіла сказати "так", - розповідала Аннабель в одному з інтерв'ю.

За деякими даними, Аннабель Нейлсона була останньою, хто бачив Макквіна перед вчиненням самогубства.

Аннабель Нельсон була дуже популярна в світі моди. У 1994 році вона вийшла заміж за фінансиста Ната Ротшильда, єдиного сина Джейкоба Ротшильда. Але шлюб тривав недовго, всього три роки і пара розлучилася.

Наступним обранцем Аннабель став англійський аристократ Едвард Спенсер. Однак і ці відносини не склалися. Після розставання Аннабель і Едвард зберегли теплу дружбу.

Остання фотографія Аннабель Нейлсон була опублікована 8 липня в Instagram Кейт Мосс. Вони разом позують на весіллі колишнього бойфренда Нелсон.

Скріншот фото (instagram.com/katemosslatest)

Кейт опублікувала спільну фотографію з Аннабель і написала, що дуже засмучена сумною звісткою.

"Так сумно чути новини, якщо вони дійсно вірні. Нехай твоя прекрасна душа спочиває у мирі", - написала модель.

Скріншот фото (instagram.com/katemosslatest)

Нагадаємо, помер відомий британський письменник.

Відео: STYLER.rbc.ua