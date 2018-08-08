Знаменитий співак зібрався виступити в Києві

Фото: twitter.com/enriqueiglesias

Зірка приїде в Україну

Знаменитий іспанський співак, найбільш відомий у світі представник латиноамериканської музики Енріке Іглесіас виступить в Україні. 43-річний виконавець дасть концерт в Києві. Про це повідомляється на офіційній сторінці знаменитості в соцмережі Twitter.

Концерт Іглесіаса відбудеться 30 вересня на НСК "Олімпійський".

"Україна! Квитки на шоу на Олімпійському стадіоні 30 вересня надійдуть у продаж у понеділок, 20 серпня о 00:00!" – повідомив іспанський виконавець.

Скріншот поста (twitter.com/enriqueiglesias)

Відео: Enrique Iglesias - MOVE TO MIAMI (Official Video) ft. Pitbull (YouTube/Enrique Iglesias)

Відео: Enrique Iglesias - EL BAÑO ft. Bad Bunny (YouTube/Enrique Iglesias)

Відео: Enrique Iglesias - Ring my bells (YouTube/enr7que)

Нагадаємо, Енріке Іглесіас є чоловіком 36-річної колишньої російської тенісистки і фотомоделі Анни Курнікової. 16 грудня 2017 року в Майамі Курнікова народила двох малюків - дівчинку Люсі і хлопчика Ніколаса. Пара разом уже 16 років, однак офіційно, за даними ЗМІ, не одружені.

Нещодавно Енріке Іглесіас зворушив милим відео з немовлям.

Вперше Курнікова та Іглесіас показали новонароджених в січні.

До речі, мама Енріке Іглесіаса розкрила подробиці вагітності своєї зоряної невістки.

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