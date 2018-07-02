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Знаменитий Тото Кутуньйо екстрено госпіталізований

STYLERЗірки        02.07.2018 - 14:21
Фото: Тото Кутуньйо (facebook.com/totocutugnoofficial)
Фото: Тото Кутуньйо (facebook.com/totocutugnoofficial)

Співак потрапив до лікарні і скасував концерти

Відомий 74-річний італійський співак Тото Кутуньйо був госпіталізований в лікарню. Виконавець скасував концерт, який мав пройти в суботу, 20 червня, у Бельгії в рамках фестивалю італійської пісні. Про це повідомляє La Repubblica.

Лікарі оцінюють стан співака як стабільний. В прес-службі артиста зазначили, що проблеми з серцем ні при чому.

Сам Кутуньйо повідомив виданню, що відчув нездужання через спеку. Вже через тиждень після того, як його випишуть з лікарні, співак знову планує відправитися в міжнародний тур.

"Надмірна спека в ці дні викликала короткочасне послаблення, яке змусило мене не виступати в Бельгії", - заявив співак.

У минулі вихідні виконавець не зміг дати три концерти в рамках фестивалю, організованого італійським культурним центром міста.

Варто відзначити, що 7 липня співакові виповниться 75 років.

Відео: Toto Cutugno - l'italiano (YouTube/Авторадіо)

Раніше Дієго Марадона прокоментував свою госпіталізацію в Москві.

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Теги: Тото Кутуньо, співак
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