"Золота рибка": Астаф'єва відсвяткувала 33-річчя (фото)

Співачка підкорила шанувальників фігурою
Популярна українська співачка і секс-символ Даша Астаф'єва 4 серпня відзначила свій день народження. Зірці виповнилося 33 роки. На своїй сторінці у соцмережі Instagram вона опублікувала кілька знімків.
На одному з них співачка позує з келихом вина.
"Анбджоліна Бджолі любить вас", - написала Астаф'єва.
Багато шанувальників привітали її з днем народження і відзначили її чарівність і красу.
"Красива Ви", - написали в коментарях.
На другому фото виконавиця продемонструвала струнку фігуру.
"З літом, в цьому році, розмова коротка", - написала зірка.
Фото: Дар'я Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Фото: Дар'я Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Фото: Дар'я Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)
Знімок у купальнику прокоментували в мережі:
"Золота рибка".
"Худишка".
"Красива Даша".
"Шикарна".
"Даша, ви схудли?".
Скріншот поста (instagram.com/da_astafieva)
Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)
Раніше повідомлялося, що Дашу Астаф'єву зворушливо привітали з днем народження.
До речі, Даша Астаф'єва здивувала фанів новим образом.
Нагадаємо, Даша Астаф'єва "засвітила" груди.
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