"Золота рибка": Астаф'єва відсвяткувала 33-річчя (фото)

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка підкорила шанувальників фігурою

Популярна українська співачка і секс-символ Даша Астаф'єва 4 серпня відзначила свій день народження. Зірці виповнилося 33 роки. На своїй сторінці у соцмережі Instagram вона опублікувала кілька знімків.

На одному з них співачка позує з келихом вина.

"Анбджоліна Бджолі любить вас", - написала Астаф'єва.

Багато шанувальників привітали її з днем народження і відзначили її чарівність і красу.

"Красива Ви", - написали в коментарях.

На другому фото виконавиця продемонструвала струнку фігуру.

"З літом, в цьому році, розмова коротка", - написала зірка.

Фото: Дар'я Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Фото: Дар'я Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Фото: Дар'я Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Знімок у купальнику прокоментували в мережі:

"Золота рибка".

"Худишка".

"Красива Даша".

"Шикарна".

"Даша, ви схудли?".

Скріншот поста (instagram.com/da_astafieva)

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Раніше повідомлялося, що Дашу Астаф'єву зворушливо привітали з днем народження.

До речі, Даша Астаф'єва здивувала фанів новим образом.

Нагадаємо, Даша Астаф'єва "засвітила" груди.

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