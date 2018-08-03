Zombie Boy знайдений мертвим

Фото: Рік Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie)

Модель знайшли у нього вдома в Канаді

В Канаді покінчив з собою манекенник Рік Дженнест, більш відомий як Zombie Boy. Про це повідомляє портал TMZ.

32-річний Рік Дженест покінчив з собою. Модель знайшли в його квартирі в Монреалі. Radio-Canada повідомляє, що він страждав від психічного розладу.

Рік Дженест придбав широку популярність завдяки своїм численним татуювань у вигляді скелета. Манекенник двічі потрапляв до Книги рекордів Гіннеса як людина з найбільшою кількістю татуювань кісток на тілі – 139, та з найбільшою кількістю татуювань комах — 176.

Фото: Рік Дженнест (facebook.com/RicoTheZombie)

Прізвисько Zombie Boy Рік отримав в 15 років, коли йому довелося пройти операцію з видалення пухлини головного мозку.

Рік Дженест знявся в кліпі Леді Гаги "Born This Way". Співачка висловила співчуття у зв'язку зі смертю Zombie Boy на своїй сторінці в Twitter, зазначивши, що "більш ніж спустошена цією новиною.

Скріншот поста (twitter.com/ladygaga)

Раніше повідомлялося, що помер легендарний актор.

"Колектив Державного театру кіноактора висловлює щирі співчуття у зв'язку зі смертю заслуженого артиста Росії, актора театру і кіно Юрія Федоровича Мартинова", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Юрій Мартинов народився 4 травня 1934 року. Закінчив ВДІК в 1958-му році, а вже з 1960 року – актор Державного театру кіноактора. В 2006 році отримав звання заслуженого актора Росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що померла зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів".

А також про те, що померла відома російська актриса.

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