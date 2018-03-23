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"Зірка, нічого й додати": Катя Осадча в блискучій сукні заворожила чарівним відео

STYLERЗірки        23.03.2018 - 11:48
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча інтригує новим сезоном свого шоу

Незмінна ведуча шоу "Світське життя" Катя Осадча заінтригувала прихильників весняним сезоном популярної передачі.

Так, на своїй Іnstagram-сторінці телеведуча опублікувала відео бекстейджу фотосесії, присвяченій саме до нового сезону ТБ-шоу.

При цьому підписників ведучої заворожило її плаття, щедро прикрашене паєтками. Під спалахами фотоапарата наряд Осадчої дуже яскраво блищить.

 

Публікація від Katya Osadcha (@kosadcha)

"Зйомки, готуємося до весняного світського сезону", - підписала відео Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

"Катя, ви справжня зірочка!" – зазначає globakirina.

"Катя, ти просто неперевершена", - захоплюється gritsenko9301.

"Засвітила", - коментує yulka.ua.

Катя Осадча

Скріншот коментарів instagram.com/kosadcha

Катя Осадча

Фото: instagram.com/kosadcha

Осадча Катя

Фото: instagram.com/kosadcha

Стильний наряд Каті Осадчої

Фото: instagram.com/kosadcha

До речі, раніше Катя Осадча зачарувала шанувальників барвистим "літнім" фото. Ведуча опублікувала на своїй Іnstagram-сторінці знімок, зроблений в одній з галерей Національного ботанічного саду ім. Н. Гришка в Києві. На фото Катя з'явилася в повітряній квітчастій сукні в підлогу.

Нагадаємо також, що в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" легендарна українська співачка Ніна Матвієнко розповіла, що незабаром заспіває дуетом з молодыи виконавцем Дмитром Монатиком.

З 3 по 8 лютого в Києві проходила Ukrainian Fashion Week (Тиждень моди), коли українські дизайнери представили осінньо-зимові колекції 2018/2019 (відеорепортаж: STYLER.rbc.ua/ Валентина Балабанова)

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