Зірка "Один вдома" розповів, як розлучився з невинністю

Актор згадав свій перший сексуальний досвід

Зірка усіма улюбленого фільму "Один вдома" Маколей Калкін розповів, як колись розлучився з невинністю. Про це повідомляє журнал Spin.

"Мені було 15 років. Я думаю, це був для мене найнижчий поріг, найбільш ранній вік, в якому я б це зробив. Це не було чимось огидним або дивним. Ми планували зробити це", — зізнався артист.

Калкін згадав, що це було "тепло і липко".

"Я подумав: "У справи. Все я правильно роблю?"— додав актор.

Фото: Маколей Калкін (instagram.com-maccarsonculkin)

Він зазначив, що відразу після близькості почав слухати "Білий альбом" легендарної групи The Beatles.

Нагадаємо, що Маколей Калкін, американський актор, який став одним з найбільш відомим дітей-акторів Голлівуду. Калкін зіграв головну роль у фільмі "Один вдома", який вже протягом 25 років утримує позицію класичного різдвяного та новорічного фільму. "Один вдома" разом з продовженням кожен рік транслюється під час зимових свят. Після завершення дитячої акторської кар'єри Маколей не зміг завоювати таку ж популярність у дорослому бізнесі і знайшов себе в музиці, створивши групу. У ЗМІ не раз писали, що актор захоплюється алкоголем і наркотиками. Була також неправдива інформація, що він помер.

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