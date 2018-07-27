Зірка російського шоу-бізнесу засвітилася на концерті в окупованому Донецьку

Фото: Анна Семенович (facebook.com/semenovich.anya)

Їй компанію склав ще один російський артист

Відома російська фігуристка, актриса, телеведуча та співачка Анна Семенович виступила в окупованому Донецьку на концерті, який був присвячений дню працівників праці. Відео виступу опубліковано на You-Tube каналі TK Union

Крім колишньої учасниці російської поп-групи "Блестящие" Анни Семенович, в концерті брав участь ще один співак російської естради Денис Майданів.

"Сьогодні визначили кращий ресторан, кафе, торгову мережу і працівників, які займаються продажем різних товарів. Напередодні дня працівника торгівлі в стінах центру слов'янської культури відбулося нагородження передовиків цієї галузі. В цей раз традиційну церемонію прикрасили виступи Ганни Семенович і Дениса Майданова", - сказано в описі до відео.

Відомо, що захід провели в невеликому концертному залі. Семенович і Майданів прийшли в захват від публіки на окупованій території України.

Крім того, є інформація про те, що російські зірки не закінчили своє турне по окупованих областях України, і збираються виступити ще і в Луганську.

Відео: YouTube/TK Union

Нагадаємо, раніше в окупованому Донецьку виступали і інші зірки російської естради.

Російські співаки Вікторія Дайнеко, Олексій Воробйов і поп-група "Марсель" виступили в окупованому Донецьку.

Концерт, приурочений до Дня молоді, відбувся під відкритим небом у парку культури та відпочинку імені Щербакова.

А навесні у Донецьку засвітився ще один російський виконавець.

Відео: STYLER.rbc.ua