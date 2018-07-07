Зірка серії фільмів "Сутінки" вийшла заміж (фото)

Актриса вперше вступила в шлюб

Британська актриса Ешлі Грін, яка отримала свою популярність завдяки зйомкам у багатосерійному фільмі "Сутінки" в ролі сестри головного героя Едварда Каллена, вийшла заміж за Пола Коурі. Про це повідомляється у виданні Bride.

Згідно з наявною інформацією, пара побралася в грудні 2016 року, після чого найняла працювати знаменитого дизайнера для створення сукні свої мрії. Ешлі Грін та Пол Коурі до того, як побратися, складалися у відносинах близько 3 років. Закохані зіграли весілля в Сан-Хосе в Каліфорнії, куди запросили близько 120 гостей.

Фото: Ешлі Грін і Підлогу Коури (brides.com)

В числі запрошених на церемонію одруження були Ліам Хемсворт, Зак Ефрон, Роберт Паттінсон і Бріттані Сноу. Актриса йшла під вінець в напівпрозорій мереживній сукні Wendi Williams-Stern.

Актриса за кілька днів до одруження розповіла в інтерв'ю, що вона насолоджується підготовкою до весілля.

"Я просто хочу, щоб на нашому весіллі було весело всім, щоб це не було офіційною церемонією. Багато хто з наших друзів, які готуються до одруження, переживають сильний стрес. Я так не хочу. Тому зараз ми просто насолоджуємося цим новим для нас етапом — заручинами", – поділилася Ешлі Грін виданню People.

Нагадаємо, нещодавно французька акторка, колишня цивільна дружина Джонні Деппа Ванесса Параді вийшла заміж. Актрисі на момент першого її заміжжя було 45 років.

Відео: (video.rbc.ua)