Зірку російських серіалів не пустили в Україну

Колаж РБК-Україна

Актор незаконно відвідував окупований Крим

Зірку популярних російських серіалів, актора Антона Макарського Держприкордонслужба не пустила в Україну. Про це передає прес-служба ДПСУ.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили, що у пункті пропуску "Маяки" Макарський намагався перетнути кордон з Україною (на кордоні з Молдовою).

Фото: Антон Макарський (facebook com ybinua)

Актора не пропустили із-за того, що він незаконно відвідував окупований Крим у 2015 році.

На окупований півострів росіянин їздив брати участь у зйомках пропагандистського серіалу за замовленням одного з телеканалів РФ. Повідомляється, що Макарський перетнув державний кордон України в закритих пунктах пропуску на тимчасово окупованій території, що заборонено українським законодавством.

Антону заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки і відправили назад.

Фото: Український прикордонник (dpsu.gov.ua)

"Зазначимо, що Державною прикордонною службою разом з іншими правоохоронними органами проводиться системна робота по встановленню осіб, що незаконно перебувають на ТОТ АР Крим. Загалом у даний час виявлено майже 3000 таких громадян. Крім того, у відношенні майже 130 іноземців з числа діячів культури і мистецтва, що незаконно відвідували Крим, прийнято рішення про заборону в'їзду в нашу країну", - зазначили в повідомленні ДПСУ.

Антон Макарський знявся в таких фільмах і серіалах, як "Бідна Настя", "Дихай зі мною", "І падає сніг", "Вангелія", "Терміново шукаю чоловіка" і інших", "Повернення мушкетерів", "Коли цвіте бузок".

Раніше повідомлялося, що польський священик Римо-Католицької Церкви Вєслав Пенський, якому раніше заборонили в'їзд в Україну з-за регулярних антиукраїнських висловлювань, потрапив у базу сайту "Миротворець".

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