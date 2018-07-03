Зірки популярних серіалів приїхали в окупований Крим (фото)

На анексованому півострові засвітилися відомі російські актриси

Російська актриса Катерина Волкова, яка зіграла головну роль – Віри Ворониної - у серіалі "Вороніни", приїхала з колегою Ольга Кабо в анексований Росією Крим. Про це повідомляється на сторінці "RoksolanaToday&Крим" в соцмережі Twitter.

"Артек. Якщо впізнали - заносьте в гастрольні списки СБУ. Зустріч артеківців з зірками російського кіно", - зазначили в мережі.

Артистки були помічені у вівторок, 3 липня, в дитячому центрі "Артек". Волкова і Кабо приїхали на відкриття XXVI Міжнародного дитячого кінофестивалю "Червоні вітрила Артеку".

Фото: twitter.com/krimrt

Фото: twitter.com/krimrt

Крім того, у Крим прибули радянський і російський актор Сергій Гармаш, молодий артист Аристарх Венес, Сергій Рост, Евеліна Бледанс, актор серіалу "Бальзаківський вік, або Всі мужики сво..." Михайло Мамаєв (зіграв Арнольда, коханця Соні, сина мільйонера), та інші.

Скріншот поста (twitter.com/krimrt)

Варто відзначити, що і Кабо, і Волкова в анексованому Криму не вперше. Обидві актриси були внесені в базу організації "Миротворець" ще в 2017 році. Тоді артистки також порушили державний кордон України з метою проникнення на півострів.

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

Скріншот (myrotvorets.center/criminal)

Раніше повідомлялося, що двом російським акторам заборонили в'їзд в Україну.

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