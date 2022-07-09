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Автоэксперт рассказал, какие уловки не сэкономят топливо, но навредят: не делайте этого

Фото: автоэксперт высказался о способах экономить бензин и развенчал мифы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В связи с подорожанием бензина в сети стали шириться различные лайфхаки для автомобилистов, как можно экономить топливо. Некоторые способы, предлагаемые водителям, действительно практичны, но порой встречаются и советы, к которым прислушиваться не стоит.

Какие приемы уместно попробовать, а каких следует избегать, объяснил британский автоэксперт Джеймс Баркер, передает The Sun.

Миф о полупустом баке

Распространенная теория о том, что лучше ездить с наполовину полным баком, активно "гуляет" в интернете. Ее суть - якобы меньшее количество топлива означает, что автомобиль перевозит меньше лишнего веса.

Но специалист отмечает, что подобный совет может влететь водителям в копеечку.

"Чем больше бензина у вас в баке, тем меньше воздуха заполняет его пустое пространство. Когда топливо встречается с воздухом, оно испаряется быстрее", - говорит Баркер.

Также он объясняет, что бензиновые баки "имеют внутреннюю крышу, которая ограничивает испарение, а вождение с меньшим количеством кислорода в баке устраняет это еще больше".

Эксперт, напротив, рекомендует заправляться, когда бак наполовину полон, а не ждать, как загорится лампочка бензина.

Растительное масло

Еще в сетях встречается утверждение, что заправка дизельного двигателя растительным маслом - будто бы более дешевая альтернатива дизельному топливу.

Но Джеймс призывает остерегаться этой "уловки". Так, хотя теоретически она может сработать в дизельном двигателе, но также может нанести довольно дорогостоящий ущерб авто.

"Растительное масло нельзя заливать прямо в машину, так как оно не будет эффективно сгорать из-за своей консистенции. Это также нежизнеспособное топливо, поскольку оно, скорее всего, будет накапливаться в двигателе и сгорит автомобиль", - говорит он.

Накачанные шины

В пабликах и автофорумах нередко предостерегают от вождения с недостаточно накачанными покрышками, и Джеймс соглашается с советом. Так, езда с низким давлением в шинах фактически увеличивает расход топлива.

"Исследования показывают, что при ненакачанных шинах автомобиль расходует на 10% больше топлива", - рассказал эксперт.

Дело в том, что слабо накаченные покрышки увеличивают сопротивление, соответственно растет и расход топлива. В то же время машина с хорошо накачанными шинами легче едет по дорожному покрытию.

К слову, ранее мы рассказывали, почему водителям ездить с полупустым баком опасно,

А также писали, каким бензином нельзя заправлять авто, чтобы не угробить транспорт.

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бензинлайфхакисоветы водителям